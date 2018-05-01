Глава Антинаркотического союза: инициативы РФ по наркозависимым получили поддержку в ООН 

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Инициативы российского Национального антинаркотического союза (НАС) по созданию сети реабилитационных сообществ, не приемлющих заместительную терапию, получили поддержку на профильной площадке ООН в Вене. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель правления НАС Никита Лушников.
"Можно констатировать, что на площадке ООН мы видим тот формат, где страны с радостью поддерживают друг друга, — сообщил он. — Исполнительный директор УНП [Управления по наркотикам и преступности] ООН Юрий Федотов поддержал нас, он направил представителей своего управления в наши [реабилитационные] лагеря. Они вернулись с очень положительными оценками".
Лушников особо отметил результаты работы НАС на 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене в середине марта, где организация представила программу World Without Drugs, которая должна объединить реабилитационные сообщества, не приемлющие программы заместительной терапии. «Мы увидели полную поддержку и взаимодействие со стороны Венского комитета неправительственных организаций по наркотикам, — указал он. — Все входящие в его состав организации начинают с нами контактировать. Мы уже даже планируем совместные мероприятия».
Как отметил председатель правления НАС, возглавляемая им организация была введена в состав Венского комитета неправительственных организаций по наркотикам и получила право голоса и выдвижения инициатив. «Мы работаем над получением статуса в ЭКОСОС [Экономическом и социальном совете ООН], потому что хотим активно работать от лица нашей страны», — добавил он.
Успешным было и участие НАС в мероприятии по предупреждению наркопреступности в Нью-Йорке в начале апреля. «Мы добились своего результата — определенной узнаваемости», — отметил глава НКО.
Диалог вместо споров
Лушников при этом указал, что НАС не собирается вступать в конфликт с другими реабилитационными программами, работающими по системе заместительной терапии, то есть обеспечивающими лечение наркозависимости с помощью замещающего препарата — метадона.
"Мы хотим создать эту площадку [World Without Drugs], чтобы она существовала вместе и дополняла существующие системы заместительной терапии, потому что опыт соседних с нами стран, Украины и Белоруссии, в которых эти программы действуют, показывает, что их участники так и не отказываются от метадона, хотя это является целью таких программ", — добавил собеседник агентства.
"Таким образом будут диалог и взаимодействие, а не споры о том, какая из этих двух программ лучше", — пояснил он.
НАС — российская некоммерческая организация, объединяющая реабилитационные центры по лечению наркомании. С 2017 года она продвигает свои программы на международной арене, прежде всего в рамках профильных структур ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на международном антинаркотическом форуме, организованном НАС, в январе 2017 года.