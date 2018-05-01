Глава Антинаркотического союза: инициативы РФ по наркозависимым получили поддержку в ООН

МОСКВА , 1 мая. / ТАСС /. Инициативы российского Национального антинаркотического союза (НАС) по созданию сети реабилитационных сообществ, не приемлющих заместительную терапию, получили поддержку на профильной площадке ООН Вене . Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель правления НАС Никита Лушников

"Можно констатировать, что на площадке ООН мы видим тот формат, где страны с радостью поддерживают друг друга, — сообщил он. — Исполнительный директор УНП [Управления по наркотикам и преступности] ООН Юрий Федотов поддержал нас, он направил представителей своего управления в наши [реабилитационные] лагеря. Они вернулись с очень положительными оценками".

Лушников особо отметил результаты работы НАС на 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене в середине марта, где организация представила программу World Without Drugs, которая должна объединить реабилитационные сообщества, не приемлющие программы заместительной терапии. «Мы увидели полную поддержку и взаимодействие со стороны Венского комитета неправительственных организаций по наркотикам, — указал он. — Все входящие в его состав организации начинают с нами контактировать. Мы уже даже планируем совместные мероприятия».

Как отметил председатель правления НАС, возглавляемая им организация была введена в состав Венского комитета неправительственных организаций по наркотикам и получила право голоса и выдвижения инициатив. «Мы работаем над получением статуса в ЭКОСОС [Экономическом и социальном совете ООН], потому что хотим активно работать от лица нашей страны», — добавил он.

Успешным было и участие НАС в мероприятии по предупреждению наркопреступности в Нью-Йорке в начале апреля. «Мы добились своего результата — определенной узнаваемости», — отметил глава НКО.

Диалог вместо споров

Лушников при этом указал, что НАС не собирается вступать в конфликт с другими реабилитационными программами, работающими по системе заместительной терапии, то есть обеспечивающими лечение наркозависимости с помощью замещающего препарата — метадона.

"Мы хотим создать эту площадку [World Without Drugs], чтобы она существовала вместе и дополняла существующие системы заместительной терапии, потому что опыт соседних с нами стран, Украины Белоруссии , в которых эти программы действуют, показывает, что их участники так и не отказываются от метадона, хотя это является целью таких программ", — добавил собеседник агентства.

"Таким образом будут диалог и взаимодействие, а не споры о том, какая из этих двух программ лучше", — пояснил он.