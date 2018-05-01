Видеодомофон и планшетный компьютер не удалось похитить краснодарским ворам 

Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. Пресс-служба краевого управления ведомства сообщила о двух фактах срабатывания тревожной кнопки на охраняемых объектах.
Нарядам вневедомственной охраны пришлось выезжать в гипермаркет хозяйственно-строительных товаров, расположенный на улице Шоссе Нефтяников, и в гипермаркет самообслуживания, расположенный на улице Новороссийской.
В первом магазине 36-летний краснодарец пронес мимо кассы видеодомофон стоимостью 6 тысяч рублей. Во-втором: 27-летний парень пытался похитить планшетный компьютер стоимостью свыше 9 тысяч рублей.
— Для дальнейшего разбирательства задержанные граждане были переданы сотрудникам полиции, — добавили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю