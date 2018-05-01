Видеодомофон и планшетный компьютер не удалось похитить краснодарским ворам

Краснодар . 1 мая — Новая Кубань. Пресс-служба краевого управления ведомства сообщила о двух фактах срабатывания тревожной кнопки на охраняемых объектах.

Нарядам вневедомственной охраны пришлось выезжать в гипермаркет хозяйственно-строительных товаров, расположенный на улице Шоссе Нефтяников, и в гипермаркет самообслуживания, расположенный на улице Новороссийской.

В первом магазине 36-летний краснодарец пронес мимо кассы видеодомофон стоимостью 6 тысяч рублей. Во-втором: 27-летний парень пытался похитить планшетный компьютер стоимостью свыше 9 тысяч рублей.