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Видеодомофон и планшетный компьютер не удалось похитить краснодарским ворам
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Видеодомофон и планшетный компьютер не удалось похитить краснодарским ворам 

Новая Кубань 44 минуты назад
Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. Пресс-служба краевого управления ведомства сообщила о двух фактах срабатывания тревожной кнопки на охраняемых объектах.
Нарядам вневедомственной охраны пришлось выезжать в гипермаркет хозяйственно-строительных товаров, расположенный на улице Шоссе Нефтяников, и в гипермаркет самообслуживания, расположенный на улице Новороссийской.
В первом магазине 36-летний краснодарец пронес мимо кассы видеодомофон стоимостью 6 тысяч рублей. Во-втором: 27-летний парень пытался похитить планшетный компьютер стоимостью свыше 9 тысяч рублей.
— Для дальнейшего разбирательства задержанные граждане были переданы сотрудникам полиции, — добавили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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