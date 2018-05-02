В Клепиковском районе ищут подрядчика для ликвидации семи свалок

Администрация Клепиковского района ищет подрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в райцентре. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Согласно аукционной документации, с момента заключения контракта в течение четырех дней необходимо ликвидировать несанкционированные свалки в городе Спас-Клепики на улицах: Ленина, Озерная, Архипова, Московская, Луговая, Кузьмина, также на территории кладбища по улице Урицкого.

Сумма контракта составляет 350 тысяч рублей. Деньги будут выделены из бюджета городского поселения.