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В Клепиковском районе ищут подрядчика для ликвидации семи свалок
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В Клепиковском районе ищут подрядчика для ликвидации семи свалок 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Администрация Клепиковского района ищет подрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в райцентре. Об этом сообщается на портале государственных закупок.
Согласно аукционной документации, с момента заключения контракта в течение четырех дней необходимо ликвидировать несанкционированные свалки в городе Спас-Клепики на улицах: Ленина, Озерная, Архипова, Московская, Луговая, Кузьмина, также на территории кладбища по улице Урицкого.
Сумма контракта составляет 350 тысяч рублей. Деньги будут выделены из бюджета городского поселения.
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