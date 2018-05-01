До конца лета в Клепиковском районе отремонтируют местную дорогу

Согласно документации, до 20 августа подрядчик должен произвести текущий ремонт от деревни Борисово до деревни Взвоз. Протяженность дороги — 2 400 метров, ширина — 4,2 метра.

Стоимость работ — 5 130 870 рублей. Деньги выделят из районного бюджета.

На дорогу, которую подрядчик должен покрыть щебенкой, устанавливается гарантийный срок:

земляное полотно — 8 лет;основание дорожной одежды — 7 лет;нижний слой покрытия — 6 лет;земляное полотно (укрепление обочин) — 5 лет;искусственные сооружения (водопропускные трубы) — 6 лет.