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До конца лета в Клепиковском районе отремонтируют местную дорогу
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До конца лета в Клепиковском районе отремонтируют местную дорогу 

АиФ Рязань 48 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Согласно документации, до 20 августа подрядчик должен произвести текущий ремонт от деревни Борисово до деревни Взвоз. Протяженность дороги — 2 400 метров, ширина — 4,2 метра.
Стоимость работ — 5 130 870 рублей. Деньги выделят из районного бюджета.
На дорогу, которую подрядчик должен покрыть щебенкой, устанавливается гарантийный срок:
земляное полотно — 8 лет;основание дорожной одежды — 7 лет;нижний слой покрытия — 6 лет;земляное полотно (укрепление обочин) — 5 лет;искусственные сооружения (водопропускные трубы) — 6 лет.
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