Юлия Самойлова прибыла в Лиссабон на конкурс «Евровидение» 

Российская певица Юлия Самойлова в составе делегации из семнадцати человек под началом Юрия Аксюты прилетела в португальскую столицу Лиссабон чтобы принять участие в международном песенном состязании «Евровидение». Как сообщил в одном из интервью изданию Аксюта, состояние духа у делегатов приподнятое. «Москва провожала нас самым теплым днём, это хороший знак. С таким солнечным настроением мы и прилетели в Лиссабон», — поделился продюсер. Вместе с Юлией в составе команды присутствует ее супруг Алексей. Кроме того певица взяла с собой померанского шпица по имени Тимошка. «Это наш любимый питомец. Мы с ним даже придём на открытие „Евровидения“, — рассказала она. Декорации для номера были высланы в Португалию заранее, еще две недели тому назад, и должны быть смонтированы к моменту начала репетиций. Последние, как особо отметил Аксюта, обещают быть весьма интенсивными. За период времени, оставшееся до первого полуфинала, команда должна провести две репетиции индивидуально с Самойловой и трижды прогнать всю программу. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй запланирован на 10-ое, а финал на 12-ое. Юлия исполнит композицию „Iwon'tbreak“ шестым номером во втором полуфинале, — сообщает life.ru.