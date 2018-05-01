Россия и Пакистан отмечают 70-летие установления дипотношений

ИСЛАМАБАД , 1 мая / ТАСС /. Россия Пакистан отмечают во вторник 70-летие установления дипломатических отношений. Об этом сообщило министерство иностранных дел Пакистана в распространенном пресс-релизе.

"Пакистано-российская дружба сегодня перерастает в зрелое и конструктивное партнерство. Отношения между двумя странами может быть охарактеризовано как доверительное и отвечающее общим интересам. Обе страны вносят эквивалентный вклад в становление прочного мира и стабильности в регионе, а также поддерживают взаимное стремление к региональному развитию и процветанию", — говорится в заявлении.

"Оба государства тесно сотрудничают не только в двустороннем взаимодействии, но и на международных площадках, включая ООН . Россия также выступала основным сторонником включения Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества , которая стала очередной площадкой, позволившей продвигать взаимовыгодные интересы", — говорится в пресс-релизе.

"Пакистан рассматривает Россию как значимую мировую державу, которая стала важным партнером по развитию и становлению мира в регионе, — указано в пресс-релизе. — Мы находим долгосрочное и многоплановое стратегическое партнерство между двумя нашими государствами взаимовыгодным для народов Пакистана и России".