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Россия и Пакистан отмечают 70-летие установления дипотношений
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Россия и Пакистан отмечают 70-летие установления дипотношений 

ТАСС 24 минуты назад
ИСЛАМАБАД, 1 мая /ТАСС /. Россия и Пакистан отмечают во вторник 70-летие установления дипломатических отношений. Об этом сообщило министерство иностранных дел Пакистана в распространенном пресс-релизе.
"Пакистано-российская дружба сегодня перерастает в зрелое и конструктивное партнерство. Отношения между двумя странами может быть охарактеризовано как доверительное и отвечающее общим интересам. Обе страны вносят эквивалентный вклад в становление прочного мира и стабильности в регионе, а также поддерживают взаимное стремление к региональному развитию и процветанию", — говорится в заявлении.
"Оба государства тесно сотрудничают не только в двустороннем взаимодействии, но и на международных площадках, включая ООН. Россия также выступала основным сторонником включения Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая стала очередной площадкой, позволившей продвигать взаимовыгодные интересы", — говорится в пресс-релизе.
"Пакистан рассматривает Россию как значимую мировую державу, которая стала важным партнером по развитию и становлению мира в регионе, — указано в пресс-релизе. — Мы находим долгосрочное и многоплановое стратегическое партнерство между двумя нашими государствами взаимовыгодным для народов Пакистана и России".
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