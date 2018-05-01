В Можге и Кизнере уровень паводковых вод стал снижаться

Ижевск. Удмуртия . Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал журналистам о том, что после принятых мер в Можге и Кизнере уровень паводковых вод стал снижаться. По словам премьер-министра республики, сейчас власти Удмуртии пристально следят за ситуацией на севере региона, где уровень рек также поднимается.

«На сегодняшнее утро работы по укреплению дамбы на пруду в Кизнере были завершены. Примерно в час ночи мы начали работать по ее усилению. Таким образом, аварийные водосброс, который как раз и давал основной приток воды, был укреплен, и в северной части, которая была подтоплена, вода начинает спадать. Южная часть, там, где у нас пропускная способность воды зависит от заиленных и заросших рек после послека, здесь порядка 130 тонн песка было направлено, чтобы укрепить берега и не позволить выйти воде к приусадебным участкам и домам», — рассказал Ярослав Семенов.

Он отметил, что эвакуация жителей в Можгинском и Кизнерском районах не потребовалась. Хозяевам подтопленных домов было предложено разместиться в пунктах временного размещения, однако просьб от граждан в дальнейшем не последовало.

«В Кизнерском районе есть участки, на которых невозможно добраться до домов, но там находятся сотрудники МЧС , есть лодка, которой может воспользоваться каждый желающий. Кроме того, по первому требованию мы предоставляем пиломатериалы, чтобы сделать помосты. В Можге вода сильно ушла. В Кизнере уходит чуть слабее», — отметил Семенов.

По его словам, сейчас власти следят за ситуацией в Игринском районе и на севере республики, где также могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня рек.

«Сейчас я еду в Игринский район, потому что по состоянию на 8:00 уровень реки слегка превышен. Поэтому необходимо проверить. У нас там работает группа в составе 50 человек. Мы следим за уровнем воды в реке и анализируем данные метеопостов. Сейчас получаем данные от Гидрометцентра каждые 4 часа. Кроме того, сейчас примем решение в отношении северной части республики, потому что и в среду, и в четверг ожидаются сильные дожди и, скорее всего, режим нужно будет принять, но для этого нужны все объективные основания, в том числе и показания метеослужбы», — отметил Семенов.

Напомним, что в понедельник, 30 апреля, стало известно, что в Можге из-за паводка ввели режим ЧС, а в Кизнере начали эвакуировать жителей. Власти Удмуртии назвали ситуацию контролируемой.