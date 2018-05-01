Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал журналистам о том, что после принятых мер в Можге и Кизнере уровень паводковых вод стал снижаться. По словам премьер-министра республики, сейчас власти Удмуртии пристально следят за ситуацией на севере региона, где уровень рек также поднимается.
«На сегодняшнее утро работы по укреплению дамбы на пруду в Кизнере были завершены. Примерно в час ночи мы начали работать по ее усилению. Таким образом, аварийные водосброс, который как раз и давал основной приток воды, был укреплен, и в северной части, которая была подтоплена, вода начинает спадать. Южная часть, там, где у нас пропускная способность воды зависит от заиленных и заросших рек после послека, здесь порядка 130 тонн песка было направлено, чтобы укрепить берега и не позволить выйти воде к приусадебным участкам и домам», — рассказал Ярослав Семенов.
Он отметил, что эвакуация жителей в Можгинском и Кизнерском районах не потребовалась. Хозяевам подтопленных домов было предложено разместиться в пунктах временного размещения, однако просьб от граждан в дальнейшем не последовало.
«В Кизнерском районе есть участки, на которых невозможно добраться до домов, но там находятся сотрудники МЧС, есть лодка, которой может воспользоваться каждый желающий. Кроме того, по первому требованию мы предоставляем пиломатериалы, чтобы сделать помосты. В Можге вода сильно ушла. В Кизнере уходит чуть слабее», — отметил Семенов.
По его словам, сейчас власти следят за ситуацией в Игринском районе и на севере республики, где также могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня рек.
«Сейчас я еду в Игринский район, потому что по состоянию на 8:00 уровень реки слегка превышен. Поэтому необходимо проверить. У нас там работает группа в составе 50 человек. Мы следим за уровнем воды в реке и анализируем данные метеопостов. Сейчас получаем данные от Гидрометцентра каждые 4 часа. Кроме того, сейчас примем решение в отношении северной части республики, потому что и в среду, и в четверг ожидаются сильные дожди и, скорее всего, режим нужно будет принять, но для этого нужны все объективные основания, в том числе и показания метеослужбы», — отметил Семенов.
Напомним, что в понедельник, 30 апреля, стало известно, что в Можге из-за паводка ввели режим ЧС, а в Кизнере начали эвакуировать жителей. Власти Удмуртии назвали ситуацию контролируемой.