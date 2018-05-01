Шелководство в Таджикистане обрело «второе дыхание»

Таджикистане возрождают шелководство — древнейший народный промысел. Чтобы улучшить ситуацию в отрасли в стране разработали государственную программу до 2020 года. Как действует живая фабрика — увидела корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

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Более тысячи упитанных гусениц с гордостью показывает Барчиной Файзова. Она раскрывает главный секрет промысла: чем больше кормишь, тем быстрее они сворачиваются в кокон.

Шелкопряд привередлив. Любит не только поесть, но и тишину и постоянную температуру — 27 градусов. Поэтому коконоводством в Таджикистане занимаются немногие — сложно. В Бохтаре шелкопрядов разводят всего 30 семей.

«Чтобы больше кокон растянулся, надо чтобы место было хорошее, климат был хороший», — рассказывает житель Бохтара Исматулло Мирджанов.

Ежегодно сдают полторы тонны коконов — это в три раза меньше, чем в советские времена. Тогда эта отрасль считалась стратегической: почти весь шелк для СССР производили в Таджикистане. Но после перестройки это оказалось не выгодно. Возрождать традиции начинают только сейчас.

«Мы будем наращивать производство. Тем более, из коконов шелкопряда ткут национальную ткань «атлас». За рубежом эту нить широко начали использовать в медицине и в военной промышленности. Поэтому у нас будут рынки сбыта», — пояснил сотрудник коконоводческого предприятия города Бохтар Талаб Зафаров.

Теперь шелкопряда выращивают и на севере, и на юге Таджикистана. Параллельно фермеры решают проблему с кормовой базой: несколько гектаров засадят тутовыми деревьями.

«Мы выращиваем местный вид шелкопряда и китайский. От вида зависит и количество и качество кокона. Наш значительно лучше. Нить прочнее, длиннее. С одного кокона получают 2 километра шелковых нитей», — сказал директор коконоводческого предприятия города Бохтар Рахмон Хаитов.

Следующий шаг — наладить собственное производство шелковых нитей на юге. Благодаря этому в регионе появятся новые рабочие места.

Стоит отметить, что в России шелководство было основано при Петре Первом. В 1700 году были построены первые питомники шелковицы в Астрахани , Воронеже, Саратове . За порубку тутовых деревьев полагалась смертная казнь.

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