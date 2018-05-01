Основатель Brabus Бодо Бушманн покинул этот мир

Бушманн основал компанию еще в далеком 1977 году, когда проходил обучение в колледже. С этого момента прошло более сорока лет, однако его корпорация по-прежнему известна как главный тюнер автомобилей Mercedes-Benz.

За последние четыре десятилетия Бодо Бушманн настраивал огромное количество транспортных средств Mercedes-Benz, AMG, Maybach и Smart. «Бодо Бушманн сумел превратить свое хобби в работу, когда ему было всего 22 года», — отметил Brabus в последнем заявлении, опубликованном в выходные. «Эта страсть оставалась с ним до последнего вздоха. Он устанавливал стандарты для всей отрасли всю свою жизнь и всегда оставался верным своему девизу: „Никогда не работай за деньги — работай за страсть!“

Бушманн скончался в прошлый четверг, 26 апреля 2018 года. Ему было всего 62 года. После ухода с жизни основателя компании обязанности исполнительного директора перекладываются на плечи его сына — Константин Бушманн немедленно принимает на себя должность отца, в то время как Ульрих-Йоахим Гауффрес будет продолжать функционировать как технический директор компании, а Стефан Хостерс — как финансовый директор.