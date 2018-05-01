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Первомайское шествие в Саранске собрало около 5 тысяч человек
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Первомайское шествие в Саранске собрало около 5 тысяч человек 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более 5 тыс. человек приняли участие в первомайских гуляниях в Саранске. Сбор участников шествия в честь Дня весны и труда начался в 9.00 у кафедрального собора Федора Ушакова. Колонна стартовала в 10.00.
По информации «Известий Мордовии», первыми в колонне шли музыканты оркестра, далее — представители региональных властей, представители трудовых коллективов, организаций, предприятий, политических партий, молодежных объединений и движений.
Конечной точкой маршрута стал парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. Там прошел концерт-митинг. Фото: mordovmedia.ru, vestnik-rm.ru, izvmor.ru
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