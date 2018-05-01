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Молдавские социалисты обвинили власти в «подрыве» отношений с Россией
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Молдавские социалисты обвинили власти в «подрыве» отношений с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 1 мая — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) на первомайском митинге приняла резолюцию, которая осуждает антироссийские действия правящего режима.
"Мы, сторонники дружеских отношений Молдовы как с Западом, так и с Востоком, возмущены той антироссийской пропагандой, которую развернул правящий режим Молдовы. Эта безответственная политика ведёт к подрыву отношений с нашим главным стратегическим партнёром — Российской Федерацией и к разрыву договорённостей, заключённых президентами наших стран Игорем Додоном и Владимиром Путиным по поводу возвращения молдавской продукции на российский рынок и улучшения условий работы молдавских трудовых мигрантов", — сказано в тексте резолюции.
В документе отмечено, что дестабилизация отношений с Россией «создаёт препятствие для зарубежных инвестиций в экономику Молдавии» и мешает развитию экономики страны и созданию в стране рабочих мест.
Тысячи человек, приехавшие со всех концов страны, прошли первомайским маршем по центру Кишинева и собрались на митинг «За ответственную власть и социальную справедливость», организованный ПСРМ. Люди единогласно поддержали резолюцию, зачитанную со сцены, которая предлагает переход к президентской форме правления.
Противостояние Додона с парламентским большинством и правительством продолжается. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.
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