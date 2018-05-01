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Символические и реальные: пермяков приглашают сфотографировать городские границы
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Символические и реальные: пермяков приглашают сфотографировать городские границы 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Перми стартует фотоконкурс «Городские фронтиры». Принимаются работы, на которых показаны любые границы — символические и реальные. Организаторы — городской общественный фестиваль «Мосты» (0+).
Работы принимаются в трех номинациях: «Обозначенные границы» — границы видимые и осязаемые, существующие в пространстве; «Символические границы» — фронтиры символические, смысловые; «Выходя за границы».
— Граница может быть переменчивой или ярко обозначенной, визуальной или символической. На снимке или серии снимков могут быть места, люди или явления, — объясняют организаторы. — Главное, чтобы фотография передавала эту самую границу, отделяющую смыслы в городском пространстве и показывающую, как горожане своими усилиями расширяют границы, делая город более современным, актуальным, комфортным и ориентированным на людей.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить фотографию на электронный адрес mostyfest@gmail.com или выложить в социальных сетях Вконтакте, Facebook или Instagram с хештегом #городскиефронтиры.
Каждую фотографию нужно сопроводить авторским комментарием: место, где сделано фото, описание места или ситуации — почему на этом снимке изображен фронтир, что отделяет эта граница, почему она важна для пермяков.
Возрастных и профессиональных ограничений для участников нет. Работы принимаются до 20 мая. Затем жюри из представителей оргкомитета фестиваля «Мосты», городских активистов и фотографов оценит фотографии, а 25 мая, в рамках фестиваля, победители будут награждены памятными подарками и дипломами.
Фестиваль «Мосты — 2018» пройдет в этом году в Перми с 24 по 26 мая. В программе дискуссии, мастер-классы, лекции о городской жизни.
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