Символические и реальные: пермяков приглашают сфотографировать городские границы

Перми стартует фотоконкурс «Городские фронтиры». Принимаются работы, на которых показаны любые границы — символические и реальные. Организаторы — городской общественный фестиваль «Мосты» (0+).

Работы принимаются в трех номинациях: «Обозначенные границы» — границы видимые и осязаемые, существующие в пространстве; «Символические границы» — фронтиры символические, смысловые; «Выходя за границы».

— Граница может быть переменчивой или ярко обозначенной, визуальной или символической. На снимке или серии снимков могут быть места, люди или явления, — объясняют организаторы. — Главное, чтобы фотография передавала эту самую границу, отделяющую смыслы в городском пространстве и показывающую, как горожане своими усилиями расширяют границы, делая город более современным, актуальным, комфортным и ориентированным на людей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить фотографию на электронный адрес mostyfest@gmail.com или выложить в социальных сетях Вконтакте, Facebook или Instagram с хештегом #городскиефронтиры.

Каждую фотографию нужно сопроводить авторским комментарием: место, где сделано фото, описание места или ситуации — почему на этом снимке изображен фронтир, что отделяет эта граница, почему она важна для пермяков.

Возрастных и профессиональных ограничений для участников нет. Работы принимаются до 20 мая. Затем жюри из представителей оргкомитета фестиваля «Мосты», городских активистов и фотографов оценит фотографии, а 25 мая, в рамках фестиваля, победители будут награждены памятными подарками и дипломами.

Фестиваль «Мосты — 2018» пройдет в этом году в Перми с 24 по 26 мая. В программе дискуссии, мастер-классы, лекции о городской жизни.