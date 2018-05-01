Кэти Перри и Орландо Блум встретились с папой Римским 

Об этом исполнительница разместила пост в твиттере.
"Увидеться со Святейшим Папой Франциском — большая честь для меня", — написала Перри.
Как отмечается, певица принимала участие в ежегодной международной конференции «Объединяться, чтобы исцелять», посвященной глобальным проблемам здравоохранения.
Ранее сообщалось, что выступавшая против Кэти Перри в суде монахиня умерла на слушании по делу. На слушании 9 марта, выступая против приобретения исполнительницей монастыря, в которым раньше проживали монахини, сестра Холзман упала и скончалась.