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Кэти Перри и Орландо Блум встретились с папой Римским
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Кэти Перри и Орландо Блум встретились с папой Римским 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом исполнительница разместила пост в твиттере.
"Увидеться со Святейшим Папой Франциском — большая честь для меня", — написала Перри.
Как отмечается, певица принимала участие в ежегодной международной конференции «Объединяться, чтобы исцелять», посвященной глобальным проблемам здравоохранения.
Ранее сообщалось, что выступавшая против Кэти Перри в суде монахиня умерла на слушании по делу. На слушании 9 марта, выступая против приобретения исполнительницей монастыря, в которым раньше проживали монахини, сестра Холзман упала и скончалась.
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