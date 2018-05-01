Премьер-министр Сингапура обеспокоен односторонними тарифами США

Сингапур , 1 мая / Синьхуа / — Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что «напряженность в торговле» между Китаем США может легко привести к более серьезным трениям, которые повлияют на стабильность и безопасность всего мира.

Это заявление Ли Сянь Лун сделал во вторник во время выступления на ежегодном майском митинге. Он отметил, что экономика Сингапура зависит от внешней среды, а растущие трения омрачают ее перспективы.

По словам Ли Сянь Луна, администрация Дональда Трампа сделала торговлю главной проблемой, особенно торговлю между Китаем и США, поскольку она в одностороннем порядке вводит ограничения и тарифы на китайскую продукцию на общую сумму в 150 млрд долларов в обход Всемирной торговой организации /ВТО/.

Ли Сянь Лун заявил, что Сингапур будет страдать от сопутствующих негативных последствий, и односторонние тарифы администрации Д. Трампа подорвут систему ВТО, которая должна быть открытой, основанной на правилах и многосторонней.

Он отметил, что система ВТО вводит правила для больших и малых стран, что обеспечивает свободную, справедливую и упорядоченную мировую торговлю, а если эти правила не будут соблюдаться, пострадают все страны, особенно малые страны, такие как Сингапур.

Он заявил, что если тенденция будет продолжаться в течение долгого времени, это будет очень плохо и для всего мира, и для Сингапура, ведь «как маленькая страна Сингапур всегда уязвим для того, что происходит вокруг нас». —0—