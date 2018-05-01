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Парк культуры и отдыха открыли у построенной к ЧМ-2018 «Ростов-Арены»
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Парк культуры и отдыха открыли у построенной к ЧМ-2018 «Ростов-Арены» 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Построенная к Чемпионату мира по футболу «Ростов-Арена» обзавелась собственной рекреационной зоной: на Первомай в Ростове-на-Дону открыли новый парк культуры и отдыха.
В этот праздничный День весны и труда мы начинаем работу нового парка, набережной. Уверен, что создание таких зон обеспечит развитие нашего города. До чемпионата мира здесь многое будет сделано, эта зона превратится в спортивную рекреационную зону, цитирует ТАСС губернатора Ростовской области Василия Голубева.
На 16 гектарах парка разместились зоны для прогулочного и активного отдыха: площадки для волейбола, тенниса, бадминтона, футбола, беговые и велосипедные дорожки соседствуют с детскими площадками и уличными тренажерами. Парк может похвастаться множеством высаженных хвойных деревьев и набережной протяженностью более километра.
Новая парковая зона, возникшая на месте заброшенного центрального пляжа, обошлась местным властям в более чем 800 миллионов рублей. Ожидается, что новый парк сможет принимать до 17 тысяч человек каждый час.
Территория парка была обустроена в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды. О необходимости преобразования городов и поселков, создании современной среды для жизни говорил ранее президент России Владимир Путин, оглашая послания Федеральному собранию.
Стадион «Ростов-Арена» примет пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
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