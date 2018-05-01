«Санкционный тренд напоминает балет»

Ещё раз про санкции…

Спектакль «про антироссийские санкции», давно исчерпавший ресурсы новизны и зрительского удивления, демонстрирует миру понятный и полный провал. Сравнивая с видом искусства, чтимым в России , санкционный «тренд» напоминает балетную форму па-де-де, где партии вариаций слишком затянулись. И далеко не по вине нашей страны — мы еще на стадии антре (выхода) были открыты к адекватному диалогу. Но американские «виртуозы» (и некоторые отечественные «подражатели») всерьез коммерциализованной геополитики продолжают танец «ради гражданских свобод», невзирая на опустевший зал…

Без претензий на искусство

Недавно завершившийся в Крыму IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) доказал, что «искусству» ведения большой игры в одни руки мешает объективный рационализм партнеров и их здравый взгляд на реальность, выстраиваемую в ретроспективе. А любой спектакль — дело труппы, где разногласия, как во всякой команде, к успеху не ведут.

На каких санкционных триггерах устойчиво играют США ? Во-первых, касаясь места проведения мероприятия, Крым не наш… Но он именно «наш» — это республика, которая на свободном референдуме выбрала вхождение в состав Российской Федерации. И все крики за сценой об «аннексии» здесь не только методологически, но и логически неуместны. Не говоря уже об отсутствии уважения к демократическому волеизъявлению крымчан и об исторической кооптации региона. Не случайно политический мэтр Жан-Мари Ле Пен сказал в приветственном обращении к участникам форума: «Я с самого начала поддерживал Крым как часть Российской Федерации. Мы все знаем, что исторически Крым всегда был российским». В унисон звучит и Ян Чарногурский, премьер-министр Словакии в 90-х: «Воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии с правовыми нормами. Автономия давала крымскому парламенту право организовать плебисцит. Необходимо учитывать тот факт, что исторически Крым был неотъемлемой частью России».

И еще одна цитата, крайне точная, от депутата Национальной ассамблеи Мали , председателя партии SADI Умара Марико: «Всем известно, что благодаря прозрачному свободному голосованию население Крыма сделало выбор в пользу того, чтобы остаться с Россией. Что может быть еще более цивилизованным и демократичным? И те, кто не хотят этого слышать, являются настоящими дикарями и не могут иметь права относиться к цивилизованному миру».

Па-де-де или просто соло?

Во-вторых, вспоминая руководящие месседжи, «разорванной в клочья» (Б. Обама) экономике России миру предложить нечего. А между тем спикер ЯМЭФ, председатель Комитета по международным делам Сената Демократической Республики Конго Жан-Клод Мокени, оценивая ситуацию за линией экватора, заявляет: «Ялтинская конференция не похожа на Женевскую: там в основном разговоры, а здесь российская сторона занимает прагматичную позицию и предлагает реальные действия».

Депутат Сейма Польши Яцек Вилк говорит о перспективах бизнес-содружества: «Польше и России необходимо экономическое сотрудничество. Например, здесь поляки могли бы заняться яхтостроительством — у нас хорошо развита эта сфера. Ну и конечно, наши бизнесмены заинтересованы в сфере туризма». Поддерживает оратора и депутат Европарламента от Чехии Яромир Количек: «Возможности для инвестирования в Крым можно найти и в условиях санкций». Поэтому и здесь места для написанного партнерами адажио не остается — Россия ускорила и нарастила темпы собственной экономики, сделав ставку на импортозамещение, сегмент МСБ и защиту собственных компаний, попадающих в санкционные перечни, ставшие зеркалом глобального долларового диктата от «исключительной» нации. Вынесем за скобки, кстати, что в Государственной Думе сейчас разрабатывается законопроект о введении ответственности (вплоть до уголовной) за соблюдение иностранных санкций на территории России. Необходимо отметить, что спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно отмечал необходимость реагирования на поддержку соотечественниками — физическими и юридическими лицами — антироссийских мер. И готовящийся документ дополнит уже предложенный законопроект об ответных шагах в сторону зарубежных санкционных «сценариев» и их исполнителей.

Фуга как возможность

В финале, полагаем, прозвучит громкая фуга — как продолжение процессов, активно проистекающих сегодня. Это в противовес третьему пункту — санкции поддержат все, кому скажем, и столько, сколько скажем. А вот депутат Европарламента от Великобритании Билл Этридж считает, что «не должно быть никаких санкций, очень важно, чтобы политическая обстановка успокоилась, и это касается обеих сторон — и Европейского союза , и России». В торжестве профессионального и делового климата со времен Ганзейского союза заверяет и депутат Бундестага доктор Робби Шлюнд: «Санкции ведут к конфликтам, из которых получают выгоду только единицы. И если бизнесмены и компании хотят вместе работать, то найдут путь для сотрудничества». А вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер еще более категоричен: «Мы приняли решение выступить против санкций в отношении России, мы будем бороться за активное сотрудничество с Россией».