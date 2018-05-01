Чем прославились амурские казаки

Река черного дракона — так называли китайцы Амур. Здесь, на перепутье миров и цивилизаций, где испокон веков живут тигры, гималайские медведи и изюбри появилась русская речь и казачьи песни.

«На краю Руси обширной,

Вдоль амурских берегов,

Поживало тихо, смирно

Войско храбрых казаков».

Амурское казачье войско официально было образовано в декабре 1858 года. Указ об этом подписал император Александр II, а в 1860 году, за год до отмены Крепостного права в России , Освободитель подписал «Положение об Амурском казачьем войске». Но фактическое время появления на границе России и циньского Китая казаков датируется серединой XVI века, когда сюда отправились экспедиции, в которые вошли преимущественно донские, кубанские и сибирские казаки. >Побывать в Китае впервые казакам удалось в 1567 году: Иван Петров и Бурнаш Елычев отправились в экспедицию по Северному Китаю. Их путевые заметки рассказали о том, что на востоке России есть сильный противник, который с высока смотрит на своих северных соседей. В 1618 году сибирский казак Иван Петлин повторил путь своих предшественников и прибыл с дипломатическим визитом в Пекин. По возвращении казак стал известен как составитель «Росписи Китайскому государству и Пообинскому и иным государствам, жилым и кочевым улусам и великой Обе реки и дорогам» — одного из первых полных путеводителей по Поднебесной. Его обзор говорил о значительной силе и мощи Китайской империи.

Российская власть решила, что граница с Китаем станет местом, где будут служить казаки. К этому времени они как раз построили вдоль Амура несколько острогов, крупнейшими из них были Албазин и Нерчинск . Однако, расселение воинственных казаков на границе обеспокоило правителей Китая. Они потребовали выселить казаков с берегов Амура. В ходе переговоров возник вопрос: «А где граница между двумя империями?». Пока монаршие особы вели дипломатические переговоры, на Амуре пролилась первая кровь — китайские войска напали на Албазин. Они были поражены отвагой казаков. Всех, кого удалось взять в плен, китайцы зачислили в привилегированный отряд «Знамя с желтой каймой». Так простые сибирские казаки вошли в высшее общество Поднебесной. Многие китайцы обучались у казаков умению отважно сражаться и не терять самообладание.

Только в конце XVII века две стороны перешли к подписанию договора о границе. Нерчинский договор разъяснял не только официальные границы между двумя империями и создания буферной зоны возле берегов Амура. Через полтора столетия Россия вновь подняла вопрос об освоении Дальнего Востока и Приморья. Иркутский и Енисейский генерал-губернатор Н Н. Муравьев отправлял в Петербург прошения разрешить исследование Амура и доказать, что река может стать проходом к Тихому океану. Муравьев из числа забайкальских казаков собирал отряды, которые отправлялись в самые глухие места Приамурья. К середине XIX века казаки построили на берегах Амура десятки станиц и хуторов. Места для постройки станиц генерал-губернатор выбирал сам — так появилась станица Благовещенская (сейчас город Благовещенск), Хабаровская (сейчас город Хабаровск ). Муравьев был настолько увлечен делом освоения Приамурья, что даже обратился к Его Императорскому Величеству Александру II с просьбой, что для развития востока государства требуется организовать Амурское казачье войско. Разрешение было дано. Для урегулирования вопроса о спорных территориях на реке Амур между Россией и Китаем был подписан новый договор. На основании Айгунского договора, государственная граница проходила по реке Амур: левый берег — русский, правый — китайский.

За активную деятельность по расширению границ государства Муравьев был возведен в графское достоинство, а к фамилии получил приставку «Амурский». С фамилией Муравьев-Амурский он и вошел в историю как основатель Амурского казачьего войска. После возвращения с переговоров Муравьев поздравил казаков: « Товарищи! Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России. Святая православная церковь молится за вас! Россия — благодарит! Да здравствует император Александр и процветает под кровом его вновь приобретённая страна. Ура!»

С этого момента начинается активное заселение края: основана Амурская область с центром в Благовещенске. Согласно «Положению» Амурское войско включало в себя два конных полка, два пеших и два резервных батальона. Казаки освобождались от податей в казну и получали в пожизненное пользование небольшие земельные участки, но при этом от них требовалось отслужить: офицерам 25 лет и казакам 22 года и 8 лет внутренней службы. Войском управлял наказной атаман. Была у войска и своя флотилия.

Быстро Амурские войско прославилось. В 1880 году в войске числилось более 20 000 тысяч человек. Казаки проявляли свою доблесть и отвагу на полях брани в подавлении восстания «боксеров», русско-японской войне. Например, в Первой мировой войне 141 казак стал Георгиевским кавалером, 175 награждены медалью за храбрость, ни один не попал во вражеский плен — бились с врагом до конца. Последней для амурских казаков стала Гражданская война. В 1918 году Амурское казачье войско ликвидировано Советской властью, а казаки отправились в эмиграцию в Китай, где и сейчас можно найти потомков тех героев, которые сделали Амур русской рекой.