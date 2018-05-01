Более 3 тыс. человек приняли участие в праздничном первомайском митинге в Черкесске

ЧЕРКЕССК , 1 мая. / ТАСС /. Карачаево-Черкесия отмечает День весны и труда флешмобом, концертами и традиционными митингами. В праздновании Первомая на Театральной площади Черкесска участвовали более 3 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

Представители трудовых коллективов, политических партий, органов государственной власти и местного самоуправления, а также жители Черкесска пришли на митинг с шарами, транспарантами, флагами России и Карачаево-Черкесии. Ярким украшением торжества стал флешмоб школьников Черкесска, исполнивших под песни о весне и России различные танцевальные номера.

"Первомай — светлый и радостный праздник по-прежнему остается одним из самых народных в нашей стране. Он является неизменным символом единения и солидарности россиян, высочайшей оценки созидательного труда. В этот день мы с особой благодарностью отдаем дань уважения героическому труду старшего поколения", — сказала, открывая митинг, депутат Народного собрания республики Наталья Власенко.

Председатель республиканского объединения профсоюзов Раиса Айбазова отметила, «что 1 мая — международный день солидарности трудящихся объединяет многие страны мира под лозунгом „Мир, труд, май“, и сегодня на первом месте стоят главные ценности — мир, единство и справедливость».

По завершении митинга празднование Первомая в Черкесске продолжилось народными гуляньями в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», где на различных площадках организованы конкурсы, викторины, спортивные эстафеты и праздничные концерты. Митинги, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия проходят также в других городах и районах Карачаево-Черкесии. По данным организаторов в них участвуют более 12 тыс. человек.