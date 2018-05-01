Ещё
Более 3 тыс. человек приняли участие в праздничном первомайском митинге в Черкесске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 3 тыс. человек приняли участие в праздничном первомайском митинге в Черкесске 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 1 мая. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия отмечает День весны и труда флешмобом, концертами и традиционными митингами. В праздновании Первомая на Театральной площади Черкесска участвовали более 3 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.
Представители трудовых коллективов, политических партий, органов государственной власти и местного самоуправления, а также жители Черкесска пришли на митинг с шарами, транспарантами, флагами России и Карачаево-Черкесии. Ярким украшением торжества стал флешмоб школьников Черкесска, исполнивших под песни о весне и России различные танцевальные номера.
"Первомай — светлый и радостный праздник по-прежнему остается одним из самых народных в нашей стране. Он является неизменным символом единения и солидарности россиян, высочайшей оценки созидательного труда. В этот день мы с особой благодарностью отдаем дань уважения героическому труду старшего поколения", — сказала, открывая митинг, депутат Народного собрания республики Наталья Власенко.
Председатель республиканского объединения профсоюзов Раиса Айбазова отметила, «что 1 мая — международный день солидарности трудящихся объединяет многие страны мира под лозунгом „Мир, труд, май“, и сегодня на первом месте стоят главные ценности — мир, единство и справедливость».
По завершении митинга празднование Первомая в Черкесске продолжилось народными гуляньями в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», где на различных площадках организованы конкурсы, викторины, спортивные эстафеты и праздничные концерты. Митинги, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия проходят также в других городах и районах Карачаево-Черкесии. По данным организаторов в них участвуют более 12 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Тысячи жителей Новосибирска вышли на "Монстрацию" Музей в Дагестане представит три новых проекта в преддверии ЧЕ-2018 по спортивной борьбе Мэрия Москвы согласовала семь крупных демонстраций на 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку114
«Мы сделали это за русских»44
США испугались Европы в торговой войне26
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова26
США испугались столкновений с войсками РФ504
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение