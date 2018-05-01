29-летняя Блэк Чайна беременна третьим ребенком от 18-летнего противника контрацепции 

Пока Блэк Чайна официально не заявляла о беременности, однако ее оставшиеся анонимными друзья в беседе с изданием Page Six утверждают, что скоро увеличивающийся живот уже нельзя будет скрыть. На беременность намекают и другие обстоятельства: возвращение постоянно борющейся с лишним весом девушки к просторным вещам, перефотошопленные фотографии в ее Instagram, а также странное заявление, которое недавно сделал 18-летний бойфренд модели — рэпер YBN Almighty Jay. Он признался, что не пользуется презервативами.
— сказал месяц назад рэпер, правда, в более жестких выражениях.
У бывшей звезды реалити «Роб и Чайна» уже есть 5-летний сын Кинг Каиро от экс-бойфренда, рэпера Tyga (с ним также встречалась Кайли Дженнер) и полуторагодовалая дочь Дрим от Роба Кардашьяна, младшего брата Ким Кардашьян. У Блэк Чайны сложные отношения с Кардашьянами, запретившими ей коммерчески использовать их фамилию, однако известно, что Дрим регулярно общается со своими суперизвестными родственниками.
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Фото:Instagram