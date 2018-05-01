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В США пеликаны вмешались в церемонию вручения дипломов. Видео
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В США пеликаны вмешались в церемонию вручения дипломов. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Калифорнии церемонию вручения дипломов выпускникам университета Пеппердайн едва не сорвали пеликаны. На кадрах, которые публикует Metro, видно, как две огромные птицы пролетают над собравшимися, а затем в прямом смысле садятся им на головы.
Интересно, что один из пеликанов пытался устроиться в первых рядах, но оттуда его изгнали. Тогда птица переместилась на красную ковровую дорожку для выпускников, и там за ней уже погнались охранники.
Несмотря на незваных гостей, церемония вручения дипломов продолжилась. Университет Пеппердайн расположен рядом с популярными курортами Малибу и Санта-Моника на побережье Тихого океана, отмечает РИА Новости.
При этом сам автор видео высказал мнение, что если учебное заведение находится в таком месте, то рано или поздно пеликаны все-таки испортят выпускной.
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