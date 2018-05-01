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Почти 50 тыс. человек приняли участие в первомайском шествии в Перми
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Почти 50 тыс. человек приняли участие в первомайском шествии в Перми 

Rambler News Service 18 минут назад
Фото: 59.ru
В традиционном первомайском шествии в Перми приняли участие более 48 тыс. человек, сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию города.
Участников шествия приветствовал с трибуны губернатор Пермского края Максим Решетников, глава города Дмитрий Самойлов и другие региональные политики.
Позже Решетников принял участие в шествии вместе со студенческими отрядами и ветеранами труда.
«Нам просто хочется собраться всем вместе, посмотреть, как нас много, выразить единение. Лозунги, которые звучат на первомайской демонстрации, стали общечеловеческими. Люди выступают за стабильную заработную плату и работу, за социальные гарантии. Это то, в чем заинтересованы все: и работодатели, и профсоюзы, и власть — просто каждый», — отметил Решетников.
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