Почти 50 тыс. человек приняли участие в первомайском шествии в Перми

В традиционном первомайском шествии в Перми приняли участие более 48 тыс. человек, сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию города.

Позже Решетников принял участие в шествии вместе со студенческими отрядами и ветеранами труда.

«Нам просто хочется собраться всем вместе, посмотреть, как нас много, выразить единение. Лозунги, которые звучат на первомайской демонстрации, стали общечеловеческими. Люди выступают за стабильную заработную плату и работу, за социальные гарантии. Это то, в чем заинтересованы все: и работодатели, и профсоюзы, и власть — просто каждый», — отметил Решетников.