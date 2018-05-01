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На первомайскую демонстрацию вышли 48 тысяч пермяков
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На первомайскую демонстрацию вышли 48 тысяч пермяков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Перми состоялись традиционные первомайские демонстрации. Они прошли в центре города и в удаленных районах — Кировском и Орджоникидзевском. В общей сложности в них приняли участие свыше 48 тысяч человек из коллективов вузов, профсоюзов, промышленных предприятий, политических партий, коммерческих и общественных организаций. Губернатор Прикамья Максим Решетников присоединился к колонне студенческих стройотрядов и профсоюзов. Глава Прикамья отметил, что праздник 1 мая перестал быть политическим. «Нам просто хочется собраться всем вместе, посмотреть, как нас много, выразить единение. Лозунги, которые звучат на первомайской демонстрации, стали общечеловеческими. Люди выступают за стабильную заработную плату и работу, за социальные гарантии. Это то, в чем заинтересованы все: и работодатели, и профсоюзы, и власть», — подчеркнул Максим Решетников.
Фото: permkrai.ru
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