На первомайскую демонстрацию вышли 48 тысяч пермяков 

В Перми состоялись традиционные первомайские демонстрации. Они прошли в центре города и в удаленных районах — Кировском и Орджоникидзевском. В общей сложности в них приняли участие свыше 48 тысяч человек из коллективов вузов, профсоюзов, промышленных предприятий, политических партий, коммерческих и общественных организаций. Губернатор Прикамья Максим Решетников присоединился к колонне студенческих стройотрядов и профсоюзов. Глава Прикамья отметил, что праздник 1 мая перестал быть политическим. «Нам просто хочется собраться всем вместе, посмотреть, как нас много, выразить единение. Лозунги, которые звучат на первомайской демонстрации, стали общечеловеческими. Люди выступают за стабильную заработную плату и работу, за социальные гарантии. Это то, в чем заинтересованы все: и работодатели, и профсоюзы, и власть», — подчеркнул Максим Решетников.
Фото: permkrai.ru