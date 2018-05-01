Скандально известный сервисный центр в Воронеже залили фекалиями

Именно на этот центр горожане подавали коллективную жалобу в полицию. «Сервисный центр №1» на улице Моисеева в Воронеже, который уже не раз оказывался в центре скандала, залили содержимым выгребной ямы. Фотографии с места случившегося появились в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети во вторник, 1 мая. По словам автора снимков, «неудивительно, что такое случилось». — Слышал много плохого про этот центр, лично им не пользовался. Видел несколько постов в группах про то, что там кидают, — рассказал автор фото Максим Распорский в беседе с корреспондентом «Вести-Воронеж».