Скандально известный сервисный центр в Воронеже залили фекалиями 

Именно на этот центр горожане подавали коллективную жалобу в полицию. «Сервисный центр №1» на улице Моисеева в Воронеже, который уже не раз оказывался в центре скандала, залили содержимым выгребной ямы. Фотографии с места случившегося появились в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети во вторник, 1 мая. По словам автора снимков, «неудивительно, что такое случилось». — Слышал много плохого про этот центр, лично им не пользовался. Видел несколько постов в группах про то, что там кидают, — рассказал автор фото Максим Распорский в беседе с корреспондентом «Вести-Воронеж».
Об этом сервисном центре множество негативных отзывов. В начале декабря 2017 года на него в прокуратуру пожаловалась горожанка Наталья Придатко. Женщина рассказала, что отдала телефон в ремонт, однако в том же — нерабочем — состоянии вернуть бесплатно его не смогла. По телефону Наталье сказали, что ремонт обойдётся в 3,5 тыс. рублей и займёт всего лишь сутки. При подписании договора горожанку предупредили, что диагностика и доставка при этом будут бесплатными. Через два часа с Натальей связался сотрудник центра и сказал, что в телефоне обнаружены другие поломки и необходима дополнительная диагностика. Ещё через два часа женщине вновь позвонили и сообщили, что нужного экрана в сервисном центре нет, придётся его заказывать и ждать 40 дней. Кроме того, возросла и цена услуг — до 7 тыс. рублей. Поскольку условия договора не были соблюдены, Наталья решила вернуть телефон — однако за это у неё запросили 2,5 тыс. рублей, якобы за диагностику. Правда после написания претензии цена снизилась до 590 рублей. С похожей проблемой столкнулись и другие воронежцы, отдавшие технику в сервисный центр на Моисеева, 10. Они даже написали коллективное заявление в полицию и обращения в прокуратуру. Схема у представителей центра всегда одна и та же, уверены горожане. Сначала они получают от клиентов неисправный аппарат и называют одну стоимость ремонта, а затем другую — в несколько раз больше. Если клиент отказывается платить, то отдавать телефон, ноутбук или планшет ему не спешат. Сотрудники сервисного центра требуют оплатить диагностику и стоимость ремонта, которого не провели. Фото — Максим Распорский