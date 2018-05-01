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На церемонию вручения дипломов в университете в США прилетели пеликаны
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На церемонию вручения дипломов в университете в США прилетели пеликаны 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Необычные гости вызвали смятение среди собравшихся на церемонии вручения дипломов в калифорнийском Университете Пеппер-дайн, сообщает "ТВ Центр".
Когда выпускники, преподаватели и гости собрались на газоне в районе Малибу, в небе появились два пеликана. Птицы спланировали прямо в толпу, видимо, обнаружив там какую-то еду. После этого пернатые участники вышли на красную дорожку, где их попыталась изолировать охрана. В конце концов, в сопровождении сотрудников в штатском под восторженные крики толпы пеликаны с мероприятия удалились.
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