На церемонию вручения дипломов в университете в США прилетели пеликаны

Необычные гости вызвали смятение среди собравшихся на церемонии вручения дипломов в калифорнийском Университете Пеппер-дайн, сообщает "ТВ Центр"

Когда выпускники, преподаватели и гости собрались на газоне в районе Малибу, в небе появились два пеликана. Птицы спланировали прямо в толпу, видимо, обнаружив там какую-то еду. После этого пернатые участники вышли на красную дорожку, где их попыталась изолировать охрана. В конце концов, в сопровождении сотрудников в штатском под восторженные крики толпы пеликаны с мероприятия удалились.