Уникальные деревья высадили в селе с военным прошлым

Фото ОНФ Небольшое поселение Кокошино, административный центр Кокошинского сельсовета в 163 км от Новосибирска , известно краеведам как один из многочисленных полустанков на Транссибирской железнодорожной магистрали, где в годы Великой Отечественной войны с санитарных поездов снимали тяжелораненых красноармейцев, направлявшихся для лечения в Сибирь и на Дальний Восток.

«Именно здесь местными поисковиками было обнаружено захоронение умерших и неопознанных 14 советских солдат», — рассказал VN.ru координатор проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» в Новосибирской области Максим Затолокин.

У мемориального комплекса в центре села общественники решили высадить саженцы елей и ракит. Погода, рассказали VN.ru принимавшие участие в акции активисты ОНФ, не баловала — шел снег с дождем, было холодно. Но это не помешало выполнить намеченное. К тому же активисты уверены, что саженцы приживутся: хвойные неприхотливы. «Мы будем отслеживать их судьбу во время наших постоянных поездок в этот населенный пункт», — рассказали общественники.

Молодые саженцы высадили так, чтобы они в будущем гармонично влились в ансамбль центрального парка села. В ОНФ рассказали о планах по благоустройству села: «Администрация уже подала заявку на получение гранта для реконструкции памятного места, и часть территории памятника предполагается облагородить — отсыпать низкие места, забетонировать дорожки, высадить дополнительные насаждения».

Добавим, стало хорошей традицией увековечивать памятные даты высадкой саженцев. Так, аллею заложили напротив аквапарка в Новосибирске участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Это была первая акция, которая прошла в регионе в рамках подготовки к всемирному фестивалю. Участники высадили аллею из сорока саженцев сирени.