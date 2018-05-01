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В администрации Симферополя опровергли арест заммэра Инны Смаль
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В администрации Симферополя опровергли арест заммэра Инны Смаль 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Заместитель главы администрации Симферополя Инна Смаль не была арестована, как об этом писали в социальных сетях. Информацию с опровержением размещена в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице ведомства.
Заместитель главы администрации Симферополя Инна Смаль
"Относительно слухов о моем задержании, освобождении кабинета и приписанной мне биографии хочу заверить, что все это клевета. Выходные дни я провела в кругу семьи и друзей. С начала рабочей недели любой желающий может прийти и убедиться в том, что и я, и мебель на месте", — передают слова Инны Смаль на странице администрации Симферополя.
Также, замглавы города напомнила о том, что за распространение заведомо ложной информации авторы публикаций могут ответить перед законом.
"Хочу отметить, что распространение заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство, является уголовно наказуемым преступлением. Удивляет популярность публикаций, которые не несут достоверной информации, а построены на личных домыслах персонажей, прячущихся за чужими именами. Подобные группы в соцсетях создаются с целью дискредитации власти, а не для решения социально значимых вопросов", — заявила Инна Смаль.
Ранее в социальных сетях начала распространяться информация об аресте Инны Смаль.
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