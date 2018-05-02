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Рустэм Хамитов: Важно, чтобы заработная плата была достойной
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Рустэм Хамитов: Важно, чтобы заработная плата была достойной 

АиФ-Уфа 40 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В празднике Весны и Труда приняли участие представители профсоюзов, общественники, жители республики.
«У нас в республике работает более двух миллионов человек, — сказал глава региона. — Но важно, чтобы и заработная плата работающих была достойной. Чтобы наши труженики имели возможность развиваться, двигаться вперёд — не только кормить семьи, но и отдыхать, покупать квартиры, автомобили».
Рустэм Хамитов отметил, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. Это значит, что десятки тысяч людей будут получать повышенную заработную плату и улучшат своё материальное благосостояние.
«У нас в республике многое делается, но в то же время ещё есть проблемы и задачи, которые нужно решать. Никто не успокаивается, все понимают, что работать нужно больше и слаженнее для того, чтобы сделать жизнь лучше и красивее», — подчеркнул глава региона. [left_article: 2519079
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