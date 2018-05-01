Британский профессор: Европа пошла по китайскому пути и гибнет

Стоит ли по этому поводу ликовать в России

Газета The Los Angeles Times опубликовала статью «Кто в этом мире защитит демократию?». Автор статьи, профессор политэкономии Королевского колледжа Лондона Стейн Ринген разделяет озабоченность многих современных интеллектуалов, он утверждает, что страны Запада теряют взаимную солидарность и способность выступать в привычной для них роли коллективного защитника свободы на мировой арене. Вероятно, рассуждения профессора прольют бальзам на души тех, кто желает видеть на месте Запада пепелище, но их эмоций я не разделяю, потому что считаю, что у этого пепелища не согреется ни один народ планеты. И статья профессора вызывает скорее тревогу, чем надежду на более справедливый мир.

«В Пекине восседает Си Цзиньпин , красный император. Его задача состоит в том, чтобы заставить тоталитаризм работать. Почти всецело контролируя ситуацию в своей стране, он расширяет ее мировое влияние. Государства соперничают за то, чтобы выразить свое уважение Китайской Народной республике », — так начинается статья в The Los Angeles Times.

Автор отмечает, что Пекин не стремится распространить свою политическую модель на другие государства, но требует от них другого: молчания. «Если вы желаете сотрудничать с Китаем, вы не можете делать критические замечания в адрес этой страны. А внутри самой страны противодействие режиму чревато расправой или высылкой».

После того как Нобелевская премия была присуждена китайскому диссиденту Лю Циабо, Китай на шесть лет разорвал отношения с Норвегией . «Для восстановления этих отношений Норвегия в минувшем году была вынуждена дать письменное заверение в том, что не предпримет ничего, что нарушало бы новую гармонию», — пишет профессор Королевского колледжа, и добавляет, что с того момента правительство Норвегии, активно борющееся за демократию и права человека во всем мире, не проронило ни слова о нарушении этих прав в Китае. А такие организации, как Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы и Международное общество сохранения природы молча взирают на то, как Китай разрушает экологическую среду Южно-Китайского моря.

Следующим пунктом экскурсии Стейна Рингена является Москва , где «восседает современный, можно сказать, царь». Внутри страны у царя власти меньше, чем у его китайского друга, отмечает автор (которого так и хочется поблагодарить за верное наблюдение). Однако, по мнению Рингена, Путин опасен тем, что вызывает восхищение сограждан, делая ставку на величие России в противовес западному миру, который русским преподносится как враждебный.

«В отличие от Си, Путин не стремится к господству, однако он в состоянии быть спойлером и сеять раздоры в демократических странах, — пишет Ринген. — Это достигается с помощью социальных сетей, нагнетающих вражду между группами населения, подрывающих доверие и демократию. Уже через час после стрельбы, прогремевшей в феврале в школе Stoneman Douglas штата Флорида, Твиттер захлестнула волна публикаций российского происхождения, ссорящих американцев друг с другом по вопросу о свободной продаже оружия».

Мне кажется, что последнее заявление профессора не просто не подкреплено документально, но и преувеличивает роль Москвы в спорах американцев между собой. Однако его мировое турне продолжается, следующая остановка — в Вашингтоне.

«В Вашингтоне восседает Дональд Трамп , «отсутствующий» лидер свободного мира, — пишет Ринген. — Сам по себе склонный к авторитаризму, Трамп, похоже, восхищается мужской силой таких лидеров, как Си и Путин. Вместо того чтобы противостоять исходящей от них угрозе основам свободы, он переносит свой гнев на те самые основы. Его нападки на прессу стали нормой. Он использует ложь как политический инструмент. Он явно не исповедует идею верховенства закона».

Безрадостную картину мира, нарисованную автором статьи, дополняют «небольшие государства, зажатые между диктатурой и демократией». Это Австралия Новая Зеландия , находящиеся на переднем крае борьбы с Китаем «за влияние на средства массовой информации, политику и университеты». Автор отмечает, что противостоящие Китаю правительства этих стран со стороны государств-друзей видят скорее безразличие, чем поддержку.

В странах Центральной Европы, по утверждению автора, демократическая культура еще не укоренилась, поэтому они более склонны к авторитаризму, чем к свободе. Примеры: лидер Венгрии Виктор Орбан «выковывает мягкую однопартийную автократию, в условиях которой люди опасаются высказывать мнения» (кажется, здесь автор опять погорячился), а погрязшую в политических дрязгах Чехию называют «демократией без демократов».

Наконец, заключение. «То, что у свободы есть враги, неудивительно. Трагедия в том, что борьба за нее сегодня не ведется», — сожалеет профессор.

«Есть такая вещь, как мир, где люди живут в атмосфере свободы, верховенства закона и взаимного доверия», — пишет Стейн Ринген. При этом он отмечает, что в наши дни этот мир плывет по волнам, бессильно отдавшись течению.

«Демократии должны объединиться и выступить в защиту свободы, однако они никак не могут обрести голос. Евросоюз должен быть лидером, но он раздроблен и слаб. Америка также призвана к лидерству, но она отступила на позиции узких национальных интересов. Сила — на стороне агрессивной автократии. Она должна получить отпор, но кто возьмется это делать?» — задается вопросом профессор Ринген и не находит ответа.

Читая его статью, можно самонадеянно злорадствовать, смакуя пессимистичные наблюдения очередного западного аналитика по поводу «смерти Запада», на поминках которого многим россиянам не терпится сплясать.

Я тоже не в восторге от политики «партнеров», не брезгующих циничной ложью и подлогами, переставших пускать Россию на порог дома и показывающих ей из окон неприличные жесты (на которые Россия отвечает ассиметрично).

Более того, меня категорически не устраивал победивший после катастрофы Советского Союза новый миропорядок во главе с «вашингтонским обкомом», жертвами которого становились народы в разных точках планеты.

Однако и новый мировой беспорядок, чье наступление фиксируют чуткие наблюдатели как в России, так и на Западе, несет не только свободу от командного стиля Вашингтона, но и новые глобальные потрясения, миновать которые у России не получится. Болезни соседей, пусть и не самых доброжелательных, никому в округе не прибавят здоровья. Зато они могут вызвать эпидемию, и еще неизвестно, для кого она будет представлять смертельную угрозу.