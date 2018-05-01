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Было — стало: куда пропала обладательница титула «Мисс Россия-2003» и певица Юлия Ахонькова
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Было — стало: куда пропала обладательница титула «Мисс Россия-2003» и певица Юлия Ахонькова 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Юлия Ахонькова, Julia Kova, Джульетта — именно под такими именем и псевдонимами выступала певица в начале 2000-х годов. Вот один из ее главных хитов. Правда, тогда начинающую певицу обвиняли в плагиате работы и образа Бритни Спирс, но ее это не остановило.
Клипы Юлии крутились по всем музыкальным каналам, но особого успеха у певицы все равно не было. Обладательницей титула «Мисс Россия-2003» сотрудничала с Иосифом Пригожиным и Виктором Дробышем, но именитые продюсеры также не подарили Ахоньковой желаемую популярность.
Во время своей музыкальной карьеры Ахонькова знакомится с экс-супругом Ирины Аллегровой и Татьяны Овсиенко. Между Владимиром Дубовицким и Юлией завязывается роман. Богатый и влиятельный продюсер начинает раскручивать Ахонькову.
Но ни старания влиятельного кавалера, ни попытки сотрудничества с западными продюсерами не приносят никакого успеха Юлии. Сейчас певица пропала со всех радаров. У Ахоньковой нет соцсетей, а фан-группы делали последние обновления несколько лет назад. По последней информации Юлия живет в Штатах, там она вышла замуж за бизнесмена (или же того же Дубовицкого — информация разнится), родила двоих детей и пока оставила попытки покорить мир шоу-бизнеса.
А ты слушала песни Юлии Ахоньковой?
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Фото:ВКонтакте, Global Look Press / Alexander Keltik / Nadezhda Lebedeva
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