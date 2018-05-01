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В Татарстане пожарные спасли от гибели ондатру
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В Татарстане пожарные спасли от гибели ондатру 

Газета.Ru 44 минуты назад
Звонок о пушистом зверьке, сидящем на камнях в небольшом пруду рядом со школой села Айша, поступил на единый номер вызова экстренных служб 112.
Очевидцы сообщили, что животное не может убежать, потому что пруд окружили бродячие собаки.
На спасение грызуна прибыл дежурный караул ПСЧ N53. Начальник караула бесстрашно прошел к островку из камней и взял ондатру на руки. Спасенный зверь не пытался сопротивляться. Спасатели отвезли грызуна к реке Сумка и отпустили в воду.
Стоит отметить, что именно спасатели ПСЧ N53 несколько лет назад уже участвовали в спасательной операции бобра, который испуганно сидел в обычной луже посреди Зеленодольска. Зверя поймали и оправили в привычную для него среду обитания.
"Спасать животных приходится довольно часто. В основном, жители обращаются с просьбами снять кошек с деревьев или с крыш домов. Нередко вытаскиваем из ям и колодцев собак, маленьких щенков. Один раз спасали даже диких утят. Оказать помощь не только человеку, но и любому животному — тоже приятно!", — рассказал помощник начальника караула 53 пожарно-спасательной части Евгений Развалов.
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