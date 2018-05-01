Зоологи запутались в половом поведении Черных вдов

Как и многие другие представители рода Черных вдов, североамериканские пауки Latrodectus geometricus ядовиты и практикуют сексуальный каннибализм: после копуляции самка поедает самца. Предположительно, такой акт «самопожертвования» облегчает самцу возможность спариться и дает самке дополнительный запас питательных веществ для вынашивания и защиты его потомства.

В случае с богомолами поверить в это легко, но Черные вдовы L. geometricus отличаются сильным половым диморфизмом: их самки намного больше самцов — настолько, что все его тело не может дать ей достаточно питания. Исследуя это поведение, израильские биологи обнаружили новые странности: самцы пауков оказались склонны спариваться с более старыми самками, несмотря на то, что их фертильность в сравнении с молодыми понижена, а вероятность быть съеденным — выше. Об этом Шеви Ванер (Shevy Waner) и ее коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Animal Behaviour.

Молодые самки Черных вдов некоторое время остаются в состоянии незрелого фенотипа, отличаясь от полностью «взрослых». При этом они в полной мере способны сохранять сперму, производить и откладывать яйца, не требуя траты ресурсов на сложный ритуал ухаживания — как взрослые самки — и не склонны к сексуальному каннибализму. В отличие от них, молодые зрелые особи фертильны, но после копуляции поедают самцов. Старые же заметно менее фертильны, а шансы быть съеденным ими подскакивают еще наполовину.

Все это делает «старых» самок L. geometricus не лучшим вариантом для самцов. Однако проведенные в лаборатории эксперименты, в которых самцы имели соответствующий выбор, показали, что те предпочитают именно их. Ученые предположили, что в этом случае они могут воспользоваться еще одним отвратительным, с точки зрения нашей физиологии, приемом: отбросить последний, половой членик педипальпа (органа совокупления), оставив его в половых протоках самки — тем самым закупорить их, полностью препятствуя следующим претендентам оплодотворить ее.

Дополнительные лабораторные исследования не подтвердили эту гипотезу. «Самцы ведут себя словно не в собственных интересах, — заключают авторы, — и платят двойную цену, оставляя меньше потомства и не получая возможности препятствовать самке спариванию с другими самцами. В итоге у нас не остается эволюционных объяснений предпочтению старых самок».

Впрочем, дело может быть вовсе не в самцах. Возможно, старые самки сами заставляют тех спариваться с ними, активнее используя химические сигналы-феромоны. Подтверждений этому пока нет, но такая адаптация позволила бы виду использовать и этот ресурс для размножения, иначе самцы L. geometricus вовсе бы не приближались к опасным старым самкам и их фертильность могла бы остаться невостребованной.