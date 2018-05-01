В Хабаровске один за другим закрываются моллы и ТРЦ

Хабаровском крае один за другим закрываются крупные торгово-развлекательные центры. Об этом корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил, увидев запертые входы ТРЦ «Большая медведица» и «Эвр» в краевом центре. В объявлениях было указано, что объекты временно приостановили свою деятельность по решению судов до устранения замечаний о пожарной безопасности.

Агентство на днях писало, что руководители прокуратуры Хабаровского края, представители городских и районных надзорных ведомств подвели промежуточные итоги масштабных проверок пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей. В городах и посёлках нашего региона проверки выявили больше двух тысяч грубых нарушений. Представители надзорных органов обратились в суды в 24 исками с требованием закрыть торгово-развлекательные центры, где не соблюдаются правила противопожарной безопасности, до полного устранения замечаний. Обращения ещё против 6 ТРЦ готовятся к отправке в суды. Больше всего таких исков поданы в краевой столице.

— Мы такие иски подали против «Сингапура», «Макси-молла», «Магазинов радости», «Столичный двор», «Смайл-март», «Южный парк», «Эвр», «На Пушкина», «Большая медведица», спортивный комплекс «Наутилус», «Центральный универмаг» и другие, — рассказал первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков.

Закрытые по решению судов «Большая медведица» и «Эвр» в Южном микрорайоне опечатаны со всех входов. Приостановили работу супермаркеты, банки, кинотеатры и другие арендаторы ТРЦ. На разных дверях «Эвра» висят противоречивые объявления: где-то указано, что работать учреждение не будет, как минимум, до 7 мая, на других входах стоят более оптимистичные заявления, что работу предполагается возобновить к 4 или даже 3 мая. В любом случае, суды выносили решения о приостановке деятельности до полного устранения замечаний в части противопожарной безопасности.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало об этой кампании после трагических событий в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 60 человек, среди которых было много детей.