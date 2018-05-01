Ещё
Борис Коробов представит книгу о лихих костромских 90-х
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борис Коробов представит книгу о лихих костромских 90-х 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме представят книгу об истории города в 1990-е годы, узнал KOSTROMA.TODAY. Она называется «Кострома в вихрях перемен».
«Новые и малоизвестные, а то и вовсе забытые факты, свежий взгляд на события не таких уж дальних времён — вот общая суть книги», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Костромы.
Автор книги — известный писатель Алексей Василенко побеседовал со многими участниками событий того периода в Костроме. В книге будет много редких фотографий.
Книга вышла в издательстве «Костромаиздат», которое связано с Борисом Коробовым — главой Костромы с конца 1980-х до 2003 года.
Книга выходит с приложением «Хроника „лихих девяностых“ в Костроме», которую составила журналист Лидия Кириленко по материалам газеты «Костромские ведомости» и свидетельствам очевидцев.
Презентация книги «Кострома в вихрях перемен состоится 3 мая в 16 часов в бизнес-центре „Luxuria“ по адресу: ул. Чайковского,9Б; 4-й этаж, конференц-зал.
Kostroma.Today: последние новости
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно Костромские морсы будет рекламировать Жерар Депардье Костромским аллергикам о содержании пыльцы на улице расскажет новый сервис Яндекса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку114
«Мы сделали это за русских»44
США испугались Европы в торговой войне26
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова26
США испугались столкновений с войсками РФ504
Видео
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение