Борис Коробов представит книгу о лихих костромских 90-х

Костроме представят книгу об истории города в 1990-е годы, узнал KOSTROMA.TODAY. Она называется «Кострома в вихрях перемен».

«Новые и малоизвестные, а то и вовсе забытые факты, свежий взгляд на события не таких уж дальних времён — вот общая суть книги», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Костромы.

Автор книги — известный писатель Алексей Василенко побеседовал со многими участниками событий того периода в Костроме. В книге будет много редких фотографий.

Книга вышла в издательстве «Костромаиздат», которое связано с Борисом Коробовым — главой Костромы с конца 1980-х до 2003 года.

Книга выходит с приложением «Хроника „лихих девяностых“ в Костроме», которую составила журналист Лидия Кириленко по материалам газеты «Костромские ведомости» и свидетельствам очевидцев.

Презентация книги «Кострома в вихрях перемен состоится 3 мая в 16 часов в бизнес-центре „Luxuria“ по адресу: ул. Чайковского,9Б; 4-й этаж, конференц-зал.