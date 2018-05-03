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Росгвардейцы отправились в автопробег «Вахта памяти»
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Росгвардейцы отправились в автопробег «Вахта памяти» 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В столице стартовал всероссийский автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Колонна отправилась в путь с Поклонной горы. Участники проедут несколько сотен километров по маршруту Москва-Смоленск и сделают остановки в городах воинской славы и на местах боев.
Колонна участников автопробега стартовала с площади Победы. Шесть празднично украшенных патрульных машин Росгвардии проедут через Можайск и Вязьму до Смоленска — всего 500 километров. С собой они провезут копию знамени Победы — того самого, водруженного над Рейхстагом в 1945 году.
Маршрут составляли с учетом предложений поисковых отрядов. Экипажи, участвующие в пробеге, посетят не только места масштабных сражений, но и малоизвестные участки войны, где проходили бои местного значения. Большинство из них были открыты только в последние годы благодаря работе патриотических объединений, поисковиков и Росгвардии. Напутствие участники «Вахты памяти» получили от ветеранов Великой Отечественной.
"Увидите обелиск, памятный знак или еще что-то, напоминающее захоронение, остановитесь, склоните голову и про себя скажите: благодаря вам мы живем", — говорит Михаил Пучков, ветеран Великой Отечественной войны.
"Сверхзадача простая для всех россиян — почтить память всех погибших воинов. Маршрут, по которому мы едем, связан с серьезными боями и серьезными потерями Красной армии, в том числе и подразделений внутренних войск", — рассказывает Валерий Грибакин, руководитель автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».
На каждой остановке участники пробега проведут встречи с ветеранами, исторические лекции и концерты для местных жителей. Самый крупный пройдет в Смоленске уже 5 мая. Кроме того в каждом населенном пункте военнослужащие соберут обращения и истории ветеранов, которые после попадут в специальную книгу «Вахта памяти». Храниться она в центральном музее войск национальной гвардии в Москве.
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