Ещё
3 мая в Челябинск приедет автоколонна «Вахта памяти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

3 мая в Челябинск приедет автоколонна «Вахта памяти» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В четверг, 3 мая, в Челябинск прибудет автоколонна «Вахта Памяти», сообщает сайт Росгвардии. Цель акции «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы»— патриотическое воспитание молодых и сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества.
Автоколонна в 16.00 прибудет в Сад Победы. Челябинцы вместе с участниками «Вахты памяти» возложат цветы к стеле «Защитникам Отечества».
Затем в программе концерт кадетов и артиллерийский салют. После Челябинска колонна отправится в Курган, затем в Тюмень и Екатеринбург.
АиФ: последние новости
Участники торжественных приемов у губернатора получат по 2 тыс. рублей Расписание пригородных поездов изменится в праздники на Южном Урале В мае свет в домах южноуральских ветеранов ВОВ оплатит «Челябэнергосбыт»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку121
«Мы сделали это за русских»44
США испугались Европы в торговой войне30
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова27
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной20
Видео
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение