3 мая в Челябинск приедет автоколонна «Вахта памяти»

В четверг, 3 мая, в Челябинск прибудет автоколонна «Вахта Памяти», сообщает сайт Росгвардии. Цель акции «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы»— патриотическое воспитание молодых и сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества.

Автоколонна в 16.00 прибудет в Сад Победы. Челябинцы вместе с участниками «Вахты памяти» возложат цветы к стеле «Защитникам Отечества».