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В прямом эфире читаем шуточные лозунги участников «Монстрации» на Вторчермете
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В прямом эфире читаем шуточные лозунги участников «Монстрации» на Вторчермете 

e1.ru 21 минуту назад
Сегодня в Екатеринбурге проходит шуточная «Монстрация», проводимая в противовес первомайской демонстрации. Участники шествия выйдут на улицы с абсурдными плакатами и пройдут по улицам Вторчермета.
Смотрите акцию в прямом эфире.
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