«Осьминог головного мозга»: фоторепортаж с самого абсурдного первомайского шествия в Екатеринбурге

Сегодня по улицам Вторчермета прошла шуточная «Монстрация», участники которой несли плакаты с забавными и абсурдными надписями. В этом году участников было не так много, как в прошлые годы: видимо, не всем было удобно добираться до Вторчермета. Позже, после подсчётов, выяснилось, что на акцию пришли 70 человек.

Участники шествия прошли по улицам Титова, Ферганской, Агрономической и завершили акцию в парке Камвольного комбината.

Как рассказали E1.RU люди с плакатами, в проведении «Монстрации» на Вторчермете есть свой цимус.

— На Уралмаше тоже было бы забавно провести, — сказал один из участников — Жаль, что не в центре.

Некоторые из участников забавно оделись, а другие просто несли плакаты. У прохожих они вызывали не только улыбки, но и недоумение. Давайте посмотрим, какие же лозунги несли участники акции.

Напомним, мы показывали, как проходит «Монстрация» в прямом эфире.