Ещё
В Прикамье запретят продажу алкоголя на пляжах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прикамье запретят продажу алкоголя на пляжах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Продажа спиртных напитков на пермских пляжах предстоящим летом будет запрещена. Такое решение было принято на заочном заседании краевой комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает телеканал VETTA.
Более того, будет запрещена продажа любых напитков в стеклянной таре.
Известно, что в новый купальный сезон на территории Прикамья откроются 18 официальных пляжей — на один больше, чем в 2017 году. Будет восстановлен пляж в Кудымкаре, не работавший прошлым летом из-за спуска пруда.
Как писал «ФедералПресс», мэрия Владивостока намерена забрать у Минобороны пляжи на острове Русском.
Фото: pxhere.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ сообщили о перехвате российским Су-27 самолета США В Чувашии более 35 тысяч человек вышли на шествие в День весны и труда Площадь Ленина в Ульяновске планируют переименовать в Соборную
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум46
Минобороны Армении выступило с требованием347
Москва предостерегла от лишения РФ права вето245
МЧС экстренно обратилось к москвичам23
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»22
Видео
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение