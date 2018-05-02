В Прикамье запретят продажу алкоголя на пляжах

Продажа спиртных напитков на пермских пляжах предстоящим летом будет запрещена. Такое решение было принято на заочном заседании краевой комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает телеканал VETTA.

Более того, будет запрещена продажа любых напитков в стеклянной таре.

Известно, что в новый купальный сезон на территории Прикамья откроются 18 официальных пляжей — на один больше, чем в 2017 году. Будет восстановлен пляж в Кудымкаре , не работавший прошлым летом из-за спуска пруда.

Как писал «ФедералПресс» , мэрия Владивостока намерена забрать у Минобороны пляжи на острове Русском.

Фото: pxhere.com