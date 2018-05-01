Ещё
Свыше 40 регионов России охватит специальная военно-патриотическая акция ВДВ «Вежливые люди»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше 40 регионов России охватит специальная военно-патриотическая акция ВДВ «Вежливые люди» 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Совместное мероприятие десантников и юнармейцев призвано дать толчок к возрождению «тимуровского движения».
В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова (РВВДКУ) Воздушно-десантные войска (ВДВ) проведут первую, беспрецедентную по охвату акция добрых дел «Вежливые люди». Старт акции 3 мая в Музее Победы на Поклонной горе даст командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
На официальном открытии будет присутствовать более 300 военнослужащих воинских частей ВДВ, военно-патриотических клубов и отрядов юнармейского движения. В зале полководцев Великой Отечественной войны в торжественной обстановке офицеры и ветераны ВДВ, а также почетные гости отдадут дань памяти героям и возложат цветы к монументу памяти и скорби.
Акция добрых дел «Вежливые люди» будет проводиться по инициативе командования Воздушно-десантных войск до ноября 2018 года. Она охватит более 40 регионов Российской Федерации. В ней примут участие лучшие представители юнармейского движения, воспитанники суворовских училищ, кадетских школ, детских патриотических клубов и общественных организаций.
ТК «Звезда»: последние новости
Поразило молнией: падение «НЛО» во время грозы попало на видео 100 школьников Санкт-Петербурга посвящены в юнармейцы на борту крейсера «Аврора» В Евросоюзе заявили о готовности бороться с новыми пошлинами США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ380
Гейтс отказал Трампу10
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова18
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ547
США «с уважением» сняли флаг России79
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение