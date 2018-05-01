Свыше 40 регионов России охватит специальная военно-патриотическая акция ВДВ «Вежливые люди»

Совместное мероприятие десантников и юнармейцев призвано дать толчок к возрождению «тимуровского движения».

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова (РВВДКУ) Воздушно-десантные войска (ВДВ) проведут первую, беспрецедентную по охвату акция добрых дел «Вежливые люди». Старт акции 3 мая в Музее Победы на Поклонной горе даст командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков

На официальном открытии будет присутствовать более 300 военнослужащих воинских частей ВДВ, военно-патриотических клубов и отрядов юнармейского движения. В зале полководцев Великой Отечественной войны в торжественной обстановке офицеры и ветераны ВДВ, а также почетные гости отдадут дань памяти героям и возложат цветы к монументу памяти и скорби.