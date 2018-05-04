Сегодня командующий ВДВ на Поклонной горе дал старт акции добрых дел «Вежливые люди»

На официальном мероприятии старта присутствовало более 300 человек прибывших из воинских частей ВДВ, военно-патриотических клубов и отрядов юнармейского движения.

Сегодня 3 мая 2018 года в честь 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища командующий Воздушно-десантных войск (ВДВ) дал старт первой беспрецедентной по охвату акции добрых дел «Вежливые люди».

Старт акции будет проходил в Музее Победы на Поклонной горе, в зале полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Перед ее началом в торжественной обстановке офицеры и ветераны Воздушно-десантных войск (ВДВ) с почетными гостями возложили цветы к монументу памяти и скорби.

На официальном открытии командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил присутствующим, — «Цели данной акции проводимой по инициативе Командования ВДВ, не новы, но актуальны как никогда. Мы хотим, чтобы неуемная энергия детей шла на укрепление духовной связи поколений, популяризацию и укрепление Юнармейского движения и прежде всего, через вовлечение в практику „малых дел“ юнармейцев, которые должны стать лидерами патриотического настроя в подростковой среде».

Командующий ВДВ выразил уверенность в то, что участники акции станут лучшие представители Юнармейского движения, Суворовских училищ и Кадетских школ, детских патриотических Клубов и Общественных организаций.

«В свою очередь военнослужащие ВДВ окажут вам всю возможную помощь и поддержку во всех ваших добрых делах», — пообещал юнармейцам генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Желаю вам стремиться всегда быть лучшими, целеустремленными и ценить героическое прошлое нашей Отчизны», — завершил свою речь командующий ВДВ.

На официальном мероприятии старта присутствовало более 300 человек прибывших из воинских частей ВДВ, военно-патриотических клубов и отрядов юнармейского движения.

Акция добрых дел «Вежливые люди» проводимая по инициативе Командования Воздушно-десантными войсками (ВДВ) охватит более 40 регионов Российской Федерации и продлится до 13 ноября 2018 года.

В акции примут участие не только военнослужащие ВДВ, но и лучшие представители юнармейского движения, воспитанники суворовских училищ, кадетских школ, детских патриотических клубов и общественных организаций.