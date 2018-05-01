Ещё
По всему миру прошли первомайские демонстрации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По всему миру прошли первомайские демонстрации 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
В День международной солидарности трудящихся по всему миру прошли многотысячные демонстрации. При этом выступления носят не только праздничный, но и протестный характер. Первомайские демонстрации в современном виде зародились в Австралии в середине XIX века. Тогда каменщики и строители в Мельбурне массово выступили с требованием перехода на восьмичасовой рабочий день. Позднее к этому движению присоединились анархисты в США и Канаде, а официально 1 мая было объявлено Днём солидарности рабочих всего мира на Парижском конгрессе II Интернационала в 1889 году. В наши дни Первомай официально отмечают как национальный праздник в десятках стран по всему миру.
RT на русском: последние новости
Как сообщения о «базах США в Казахстане» повлияют на переговоры о статусе Каспия МВД назвало число участников первомайских митингов партий в Москве Какие изменения ждут россиян в мае
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»370
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили139
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась339
Казаки заблокировали Сахаровский центр744
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку198
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение