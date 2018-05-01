По всему миру прошли первомайские демонстрации 

В День международной солидарности трудящихся по всему миру прошли многотысячные демонстрации. При этом выступления носят не только праздничный, но и протестный характер. Первомайские демонстрации в современном виде зародились в Австралии в середине XIX века. Тогда каменщики и строители в Мельбурне массово выступили с требованием перехода на восьмичасовой рабочий день. Позднее к этому движению присоединились анархисты в США и Канаде, а официально 1 мая было объявлено Днём солидарности рабочих всего мира на Парижском конгрессе II Интернационала в 1889 году. В наши дни Первомай официально отмечают как национальный праздник в десятках стран по всему миру.