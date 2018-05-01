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Новейшие средства разминирования и поиска взрывоопасных предметов представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
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Новейшие средства разминирования и поиска взрывоопасных предметов представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Форум состоится в парке «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка с 21 по 26 августа 2018 года.
На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» будут представлены новейшие средства разминирования и поиска взрывоопасных предметов. В рамках форума будет продемонстрированы уже существующие и перспективные средства инженерной разведки.
В том числе новейшие технические средства, работа которых основана на совмещении физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих, средах. Среди них подповерхностный обнаружитель ППО-2И, который позволяет находить мины и самодельные взрывные устройства как в металлических, так и в диэлектрических корпусах на глубинах до 70 см с определением глубины залегания и селекцией металлов на цветные и черные.
Также будут продемонстрированы глубинный металлодетектор МГ-1И, предназначенный для обнаружения боеприпасов на глубинах до 5 метров, перспективный индукционный миноискатель ИМП-3, который позволяет обнаруживать взрывные устройства в водной среде на глубинах до 10 метров, переносной магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, предназначенный для обнаружения ферромагнитных объектов типа невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой и конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, предназначенный для взрывания электрическим способом противопехотных осколочных мин и зарядов взрывчатых веществ.
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