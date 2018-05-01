Ещё
Госкомгео Узбекистана предложил Турции изучить три площади для добычи золота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

Госкомгео Узбекистана предложил Турции изучить три площади для добычи золота 

Прайм 36 минут назад
Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Узбекистана и министерство энергетики и природных ресурсов Турции подписали соглашение по изучению трех перспективных золоторудных площадей в двух регионах республики, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомгео.
По данным пресс-службы, подписание соглашения состоялось накануне в ходе визита в Узбекистан президента Турции Тайипа Эрдогана.
"На начальном этапе в течение трех лет турецкая сторона планирует направить 5 миллионов долларов на геологическое изучение перспективных площадей", — уточнил собеседник агентства. По его словам, речь идет о совместном изучении золоторудных площадей Хуроб в Джизакской области, а также Айдым-Джетымтау и Сарытауского рудного поля в Навоийской области.
"Ожидается, что геологоразведочные работы начнутся в этом году", — добавили в Госкомгео.
По данным узбекской стороны, запасы на месторождениях Хуроб и Айдым-Джетымтау еще не разведаны, прогнозные ресурсы (P2) Сарытауском рудном поле по золоту составляют 75,2 тонны, по вольфраму — 740 тысяч тонн, молибдену — 24 тысячи тонн.
В 2017 году правительство Узбекистана утвердило перечень 31 перспективной площади и 12 месторождений по драгметаллам с прогнозными запасами 151 тонна золота и 1,2 тысячи тонн серебра.
По данным Госкомгео, на конец 2011 года в республике было открыто 63 месторождения золота, более поздние данные не раскрываются. По экспертным оценкам, размер разведанных и подтвержденных запасов золота в Узбекистане составляет более 2,5 тысячи тонн.
Прайм: последние новости
Rio Tinto возобновила поставки сырья "Русала" для производства алюминия США требуют от ЕС и Канады принять квоты за освобождение от пошлин на металлы - агентство РФ и Эфиопия готовят межправительственное соглашение по атомной энергетике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ380
Гейтс отказал Трампу10
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова18
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ547
США «с уважением» сняли флаг России79
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение