Госкомгео Узбекистана предложил Турции изучить три площади для добычи золота

По данным пресс-службы, подписание соглашения состоялось накануне в ходе визита в Узбекистан президента Турции Тайипа Эрдогана.

"На начальном этапе в течение трех лет турецкая сторона планирует направить 5 миллионов долларов на геологическое изучение перспективных площадей", — уточнил собеседник агентства. По его словам, речь идет о совместном изучении золоторудных площадей Хуроб в Джизакской области, а также Айдым-Джетымтау и Сарытауского рудного поля в Навоийской области.

"Ожидается, что геологоразведочные работы начнутся в этом году", — добавили в Госкомгео.

По данным узбекской стороны, запасы на месторождениях Хуроб и Айдым-Джетымтау еще не разведаны, прогнозные ресурсы (P2) Сарытауском рудном поле по золоту составляют 75,2 тонны, по вольфраму — 740 тысяч тонн, молибдену — 24 тысячи тонн.

В 2017 году правительство Узбекистана утвердило перечень 31 перспективной площади и 12 месторождений по драгметаллам с прогнозными запасами 151 тонна золота и 1,2 тысячи тонн серебра.

По данным Госкомгео, на конец 2011 года в республике было открыто 63 месторождения золота, более поздние данные не раскрываются. По экспертным оценкам, размер разведанных и подтвержденных запасов золота в Узбекистане составляет более 2,5 тысячи тонн.