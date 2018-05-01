6 самых древних государств мира

Первые государства появились около 6000 лет назад, но далеко не все смогли дожить до наших дней. Некоторые исчезли навсегда, от других осталось лишь название, но есть и те, которые сохранили связь с Древним миром.

История армянской государственности насчитывает около 2500 лет, хотя ее истоки следует искать еще глубже — в царстве Арме-Шубрия (XII в. до н. э.), которое, по предположению историка Бориса Пиотровского, на рубеже VII и VI веков до н. э. превратилось в скифо-армянское объединение. Древняя Армения — это пестрый конгломерат царств и государств, которые существовали одновременно или сменяли одно другое. Табал, Мелид, Мушское царство, хурритское, лувийское и урартское государства — потомки их жителей в конечном итоге влились в армянский народ.

Термин «Армения» впервые встречается в Бехистунской надписи (521 г. до н. э.) царя Персии Дария I, который так обозначил персидскую сатрапию на территории исчезнувшего Урарту. Позднее в долине реки Аракс возникает Араратское царство, послужившее основой для образования трех других — Софена, Малой Армении и Великой Армении. Примерно с III века до н. э. центр политической и культурной жизни армянского народа перемещается в Араратскую долину.

История Ирана — одна из самых древних и богатых на события. Опираясь на письменные источники, ученые предполагают, что возраст Ирана не менее 5000 лет. Впрочем, в иранскую историю они включают такое протогосударственное образование как Элам, находившееся на юго-западе современного Ирана и упоминающееся в Библии.

Первым наиболее значительным иранским государством было Мидийское царство, основанное в VII веке до н. э. В годы расцвета Мидийское царство значительно превышало в размерах этнографическую область современного Ирана Мидию. В Авесте эта область называлась «Страной ариев».

Ираноязычные племена мидийцев, по одной из версий, переселились сюда из Средней Азии, по другой — с Северного Кавказа и постепенно ассимилировали местные неарийские племена. Мидийцы очень быстро расселились по всему западному Ирану и установили над ним контроль. Со временем окрепнув они смогли разгромить Ассирийскую империю. Начинания мидийцев продолжила Персидская империя, распространив свое влияния на огромные территории от Греции до Индии

По утверждению китайских ученых, цивилизации Китая около 5000 лет. Но письменные источники говорят о чуть меньшем возрасте — 3600 лет. Это время начала правления династии Шан. Тогда была заложена система административного управления, которая развивалась и совершенствовалась сменявшими друг друга династиями. Китайская цивилизация развивалась в бассейне двух крупных рек — Хуанхэ и Янцзы, что определило ее аграрный характер. Именно развитое земледелие отличало Китай от его соседей, которые проживали не в столь благоприятных степных и горных районах.

Государство династии Шан вело достаточно активную военную политику, что позволило ей расширить свои территорий до пределов, включавших современные китайские провинции Хэнань и Шаньси. К XI веку до нашей эры китайцы уже пользовались лунным календарем и изобрели первые образцы иероглифического письма. Тогда же в Китае сложилась профессиональная армия, использовавшая бронзовое оружие и боевые колесницы.

Греция

Греция имеет все основания считаться колыбелью европейской цивилизации. Около 5000 лет назад на острове Крит зародилась минойская культура, которая позднее через греков распространилась и на материк. Именно на острове обозначаются зачатки государственности, в частности, появляется первая письменность, возникают дипломатические и торговые отношения с Востоком.

Появившаяся в конце III тысячелетия до н. э. Эгейская цивилизация уже в полной мере демонстрирует государственные образования. Так, первые государства в бассейне Эгейского моря — на Крите и Пелопоннесе строились по типу восточных деспотий с развитым бюрократическим аппаратом. Древняя Греция быстро разрастается и распространяет свое влияние на Северное Причерноморье, Малую Азию и Южную Италию. Древнюю Грецию часто называют Элладой, однако местные жители самоназвание распространяют и на современное государство. Для них принципиально подчеркнуть историческую связь с той эпохой и культурой, которая по сути сформировала всю европейскую цивилизацию.

На рубеже IV-III тысячелетия до нашей эры несколько десятков городов верхнего и нижнего течения Нила были объединены под властью двух правителей. С этого момента и начинается 5000-летняя история Египта. Вскоре возникла война между Верхним и Нижним Египтом итогом которой стала победа царя Верхнего Египта. Под властью фараона здесь образовывается сильное государство, постепенно распространяющее свое влияние на соседние земли. 27-вековой династический период Древнего Египта и есть золотое время древнеегипетской цивилизации. В государстве формируется четкая административно-управленческая структура, развиваются передовые для того времени технологии, а искусство и архитектура поднимаются на недосягаемую высоту. За прошедшие века в Египте изменилось многое — религия, язык, культура. Арабское завоевание страны фараонов кардинально повернуло вектор развития государства. Однако именно древнеегипетское наследие является визитной карточкой современного Египта.

Впервые упоминания о Древней Японии содержатся в китайских исторических хрониках I века н. э. В частности, там говорится, что на архипелаге было 100 малых стран, 30 из которых установили отношения с Китаем. Предположительно правление первого японского императора Дзимму началось в 660 году до н. э. Именно он хотел установить власть над всем архипелагом. Впрочем, некоторые историки считают Дзимму полулегендарной личностью. Япония — уникальная страна, в отличие от Европы и Ближнего Востока на протяжении многих столетий развивавшаяся без каких-либо серьезных социальных и политических потрясений. Этому она во многом обязана географической изолированности, которая, в частности, обезопасила Японию от монгольского вторжения. Если учитывать непрерывающуюся более 2,5 тысяч лет династическую преемственность и отсутствие кардинальных изменений границ страны, Японию можно назвать государством имеющим самое древнее происхождение.