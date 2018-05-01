МВД оценило численность участников первомайского шествия в Москве в 130 тыс. человек

«В центре столицы проходит праздничное шествие, организованное представителями Московской Федерации профсоюзов. В мероприятии принимают участие 130 тыс. человек. Сотрудники полиции, Росгвардии и представители добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка», — следует из сообщения.

Ранее сегодня в Москве [стартовало] (https://rns.online/society/V-Moskve-na-Krasnoi-ploschadi-startovalo-pervomaiskoe-shestvie-2018-05-01/) традиционное первомайское шествие под лозунгом «Единство, солидарность, труд — гарантии успешного развития!».