Более 100 тыс. жителей Урала вышли на первомайские демонстрации

ЕКАТЕРИНБУРГ , 1 мая. / ТАСС /. Более 100 тыс. жителей Уральского федерального округа приняли участие в первомайских демонстрациях, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службах региональных правительств и в городских администрациях.

Свердловской области в первомайских шествиях, несмотря на небольшой дождь, приняли участие порядка 25 тыс. человек. В Екатеринбурге колонны металлургов, машиностроителей, связистов, коммунальщиков и котельщиков, представителей образования, науки и здравоохранения проследовали от улицы Пушкина до площади 1905 года с единым лозунгом «За достойный труд! За справедливую социальную политику!».

"Впервые за многие годы в демонстрации приняла участие отдельная колонна спортсменов. Реконструкция спортивных пирамид первомайских демонстраций 1920-1940-х годов — дань 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области и чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Екатеринбурге. Отдельной «коробкой» в колонне шел оркестр, поддерживая праздничное настроение демонстрантов. По завершении шествия на площади 1905 года состоялся первомайский митинг", — сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздник при хорошей погоде

Вадим Шувалов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, участие в митингах и шествиях в регионе приняли более 75 тыс. человек, охрану правопорядка обеспечивали более тысячи сотрудников полиции. В первомайском шествии приняла участие глава региона Наталья Комарова и глава города Сургута

В соседней Тюменской области после двух дней штормового ветра, снега и дождя 1 мая наступила солнечная погода. Это повлияло на активность тюменцев, которые с утра собрались в областном центре, сообщили в городской администрации. Участники первомайской колонны собрались у площади 400-летия Тюмени и прошли с демонстрацией до Цветного бульвара, где пройдут концерты и митинг.

Праздничные мероприятия также прошли в городах Курганской области . Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на центральной площади Кургана выступили представители федерации профсоюзов, крупнейших предприятий и учебных заведений региона. По словам руководителя исполкома ОНФ в Курганской области Федора Теребенина, в Кургане выдалась «отличная погода, на митинг пришло достаточно людей».

"Если молодежь без работы, то страна — без будущего. Наш основной посыл, чтобы молодежь не уезжала из Зауралья, не только чтобы работодатели высокими зарплатами завлекали молодежь, но и созданием комфортного условия ведения быта и труда", — сообщил ТАСС Теребенин.

Первого мая в России ежегодно отмечается Праздник весны и труда. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, этот день официально является нерабочим.

Традиционно 1 мая в городах страны проходят массовые шествия, организованные профсоюзами, политическими партиями и движениями. Кроме того, в этот день проводятся уличные концерты, ярмарки и другие мероприятия. В прошлом году, по данным МВД, около 2,6 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в России.