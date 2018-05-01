Дому с трещинами в Нижнем Новгороде оперативно помогут по заявлению Глеба Никитина

— Необходимо принять дальнейшие меры по недопущению чрезвычайной ситуации с домом №9 по ул. Вятская, — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Он поручил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александру Байеру, Госжилинспекции Нижегородской области и городской администрации ввести оперативный геотехнический мониторинг жилого дома №9 по ул. Вятская. Также было поручено принимать дальнейшие меры по недопущению чрезвычайной ситуации с домом. Глава региона отметил, что в ближайшую неделю специалисты подготовят договора на техническое обследование несущих конструкций, чтобы потом приступить к разработке проекта реконструкции наземной части треснувшегося здания.

— Мы очень довольны принятым решением, — говорит председатель ТСЖ «Вятская, 9» Наталья Гарина. — Самое важное, что реконструкция дома продолжится. Мы заручились в этом вопросе поддержкой и города, и области.

Наталья Гарина высоко оценила качество беседы с главой региона Глебом Никитиным. Она и все жильцы дома №9 на Вятской надеются, что с его помощью и с помощью градоначальника Владимира Панова ситуацию вокруг их дома удастся улучшить.

— Мы официально не признаны аварийными, но фактически состояние дома таковым является, — констатирует Наталья Гарина. — Да, согласно последнему отчету геотехнического мониторинга, фундамент стабилизировался. Тем не менее, весь конструктив 10-этажного дома в аварийном состоянии: динамики нет, но всё равно появляются новые трещины, которые со временем раскрываются.

В марте текущего года Госжилинспекция Нижегородской области обследовала дом №9 по улице Вятской и подтвердила многочисленные трещины в 1,2 и 3 подъездах, в том числе и вновь образовавшихся. Ряд этих трещин имеет сквозной характер. Госжилинспекция в еженедельном режиме осуществляет мониторинг маяков, которые указала председатель ТСЖ этого дома.