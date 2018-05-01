Австралийский неонацист рассказал, как воевал против ополченцев Донбасса

МОСКВА , 1 мая — РИА Новости . Австралийский канал ABC рассказал историю Итана Тиллинга — бывшего неонациста, который участвовал в конфликте на востоке Украины , воюя на стороне украинских силовиков против ополченцев.

Тиллинг, который пробыл на передовой всего два месяца, заявил ABC, что получил совсем не то, что ожидал от этого конфликта.

"23-летний бывший солдат из Брисбена — один из двух бывших австралийских военнослужащих, которые, как удалось установить ABC, присоединились к тысячам ультранационалистов, стекающихся со всего мира в восточно-украинский регион Донбасс для того, чтобы взять в руки оружие", — пишут авторы репортажа.

Они рассказали, как австралиец пришел к решению отправиться на Донбасс.

Как и многие другие ультраправые радикалы, Тиллинг мечтал стать воином и считал, что участие в военном конфликте — «обряд посвящения» для мужчины.

Сначала он собирался отправиться в Сирию , однако тем австралийцам, которые воевали против "Исламского государства" * на стороне курдов, грозило уголовное преследование после возвращения домой. Участие же в военном конфликте в другой стране вместе с армией этой страны по австралийским законам никак не преследуется.

Тиллинг вдохновился видеороликом о «Грузинском легионе», в котором на стороне украинцев сражались многие иностранные бойцы, в том числе американец Крейг Лэнг, которого в США подозревают в краже военного оборудования и угрозах в адрес бывшей жены.

Австралиец рассказал, как проходила его недолгая служба в «Грузинском легионе».

"Это была скорее окопная война в стиле Первой мировой, и я точно не этого ожидал…", — заявил он.

По его словам, форма наемников батальона была непригодна для низких температур. Кроме того, им не хватало воды и еды, есть приходилось только «безвкусные хлеб и печенье». «Я сбросил десять килограммов в тех окопах. И психическое состояние было нестабильным», — отметил Тиллинг.

Он также пожаловался на дисциплину сослуживцев, которые часто употребляли алкоголь и иногда наркотики.

"Плюс к этому они разгуливали по ночам с включенными фонарями, пели по ночам, наставляли заряженное оружие на членов своей команды", — рассказал австралиец.

Командир «Грузинского легиона» заявил, что Тиллинг ушел после того, как над батальоном нависла угроза острой нехватки воды и продовольствия.

Тиллинг защищает право австралийцев на участие в отдаленных конфликтах, но призывает соотечественников всерьез задуматься, прежде чем идти на такой шаг.

Австралийский эксперт по национальной безопасности Брет Уокер заявил ABC, что люди вроде Тиллинга могут представлять угрозу для страны, и призвал изменить законодательство, которое позволяет австралийцам участвовать в таких конфликтах.

"Это люди, чьи навыки, опыт и нехватка чувствительности могут в этой стране быть опасными, — заявил он. он. По его словам, это внутренняя австралийская проблема, напрямую связанная с террористической угрозой.груз

В феврале этого года к Тиллингу приходили офицеры из полицейского департамента по борьбе с терроризмом. Его расспросили об участии в украинском конфликте. Полиция также связывалась с ним после того, как соседи пожаловались на выстрелы из винтовок и дробовиков.

Сам австралиец утверждает, что полиции незачем было приходить, потому что ни он, ни другие ультранационалисты угрозы для страны, на его взгляд, не представляют.