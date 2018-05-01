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Настасья Самбурская в синяках и ссадинах
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Настасья Самбурская в синяках и ссадинах 

WomanHit.ru 14 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В «Инстаграме» Настасьи Самбурской появился пугающий снимок. Девушка лежит в больничной палате, на ее лице синяки и ссадины, а один глаз вообще заплыл.
«Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро?», — написала Настя. — «Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу».
Напомним, недавно Настасья Самбурская вступила в словесную перепалку с бывшей ведущей шоу Еленой Летучей. Кроме того, съемки программы постоянно сопровождаются скандалами и драками. Однако все это похоже на розыгрыш — актриса любит жестоко шутить над своими подписчиками. Пока она снимок никак не комментирует.
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