Настасья Самбурская в синяках и ссадинах

В «Инстаграме» Настасьи Самбурской появился пугающий снимок. Девушка лежит в больничной палате, на ее лице синяки и ссадины, а один глаз вообще заплыл.

«Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро?», — написала Настя. — «Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу».

Напомним, недавно Настасья Самбурская вступила в словесную перепалку с бывшей ведущей шоу Еленой Летучей. Кроме того, съемки программы постоянно сопровождаются скандалами и драками. Однако все это похоже на розыгрыш — актриса любит жестоко шутить над своими подписчиками. Пока она снимок никак не комментирует.