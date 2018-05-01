Зюганов: в СССР 1 мая отмечали победу над несправедливостью, сегодня ситуация изменилась

Зюганов отметил, что 1 мая «не всегда был праздничным, потому что родился в суровых боях рабочих за свои права».

«В нашей стране мы отмечаем этот праздничный день в сотый раз. Он — важнейшая часть наследия советской страны, где человек труда был подлинным хозяином жизни. Долгие годы это был день, когда граждане СССР отмечали победу над несправедливостью и эксплуатацией. У советских людей была уникальная возможность бесплатно получить прекрасное образование, выбрать профессию по душе и трудиться на благо своей страны. Родина же гарантировала им могучую систему социальных гарантий, надёжно оберегала от любых внешних врагов. Сегодня ситуация изменилась, но тем сильнее мы убеждены в правоте своего дела. Вспомним, чему учил Карл Маркс , юбилей которого мы будем отмечать через несколько дней. Он настаивал: «Государство нуждается в очень суровом воспитании со стороны народа». И мы продолжим нашу борьбу за правду и справедливость», — заявил Геннадий Зюганов.

Напомним, митинг левых сил во главе с КПРФ начнется в центре Москвы 1 мая в 12.00.

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